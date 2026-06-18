Hurr ibn Yazid; uma manifestação da amplitude da misericórdia e da orientação de Hussain (a.s.)

A história de Hurr ibn Yazid ar-Riyahi é um dos mais brilhantes exemplos de bom desfecho espiritual na escola de Ashura. Narra-se que, quando ele seguia em direção a Karbala para confrontar o Imam Hussain (a.s.), ouviu uma voz invisível anunciando-lhe o Paraíso. Surpreso, disse: “Estou indo combater o filho de Fátima (a.s.); como poderia eu ser um dos habitantes do Paraíso?”. No entanto, sua cortesia, discernimento e retorno oportuno à verdade fizeram com que seu nome fosse eternizado entre os companheiros imortais do Senhor dos Mártires (a.s.), demonstrando que o alcance da graça e da orientação do Imam Hussain (a.s.) permanece aberto ao ser humano até os últimos instantes de sua vida.