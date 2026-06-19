CGRI Enfatiza o Apoio da Nação Iraniana e das Forças Armadas aos seus Estadistas

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o CGRI saudou uma mensagem emitida um dia antes pelo Líder da Revolução Islâmica, Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei, sobre o memorando de entendimento entre o Irã e os EUA e as negociações subsequentes.

O comunicado afirmou que a "sábia mensagem… fortaleceu a unidade das fileiras do povo, tornou as pessoas no campo mais unidas e os guerreiros nas frentes de batalha mais esperançosos para preservar suas conquistas vitoriosas, e tornou-se um capital precioso para a política de nossos homens no caminho para a realização dos direitos da nação."

O CGRI acrescentou: "Agora que o inimigo agressor foi derrotado diante da missão histórica da nação iraniana e das brilhantes criações épicas dos guerreiros do Islã no campo de batalha, e recuou em desespero das posições de apagar o Irã do mapa e devolvê-lo aos tempos pré-históricos para a posição de solicitar e implorar por entendimento e negociação, e se ajoelhou diante da grandeza de nossa nação, a expectativa de toda a nação e dos guerreiros é que os (funcionários) políticos também sejam uma extensão daquele glorioso campo e conduzam à realização dos direitos da orgulhosa nação iraniana."

O comunicado prosseguiu: "A amada nação e os guerreiros do Islã são como uma montanha sólida apoiando seus estadistas. E se o inimigo traiçoeiro quiser recorrer a exigências excessivas e abusar dos direitos da nação iraniana como no passado, as forças do CGRI em terra, mar, ar e em todos os campos de batalha estão em uma combinação mais poderosa do que no passado e, aproveitando as experiências de várias batalhas, estão prontas para impor uma derrota histórica muito maior sobre eles, caso o bravo e sábio comandante dê a ordem."

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