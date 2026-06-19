Xiitas na Arábia Saudita Determinados a Realizar Cerimônias de Muharram

A população da região de Qatif enfatizou a continuação dos rituais de Ashura na primeira noite de Muharram, realizando pelo menos 600 reuniões husseinitas. As reuniões simbolizam o comprometimento da comunidade xiita da região com seus rituais religiosos e sua identidade, segundo o site Naba.

Com base em observações de campo e estatísticas publicadas pela plataforma "Masurat", essas reuniões foram realizadas em mesquitas, husseiniyyas e residências em diversas cidades, aldeias e bairros de Qatif. Os oradores nas cerimônias da primeira noite de Muharram enfatizaram a importância de manter viva a memória e a mensagem de Ashura, independentemente dos custos e dificuldades, bem como a necessidade de aplicar os ensinamentos do movimento do Imam Hussein (AS) na vida social.

Os xiitas na região de Qatif participam das cerimônias de Muharram enquanto, segundo fontes locais, as agências de segurança sauditas impuseram restrições à realização dos rituais. Essas medidas incluem o estabelecimento de postos de controle, restrição à circulação de alguns cidadãos, impedimento de alguns programas centralizados, remoção de símbolos e bandeiras de luto das vias públicas e restrição à instalação de algumas estações de recepção.

Diante das restrições e desafios impostos pelas autoridades, os organizadores dos eventos e os ativistas religiosos buscaram continuar os rituais de Muharram por meios alternativos, incluindo a realização de reuniões em espaços privados, instalação de bandeiras em passagens internas e utilização de plataformas virtuais. Nesse sentido, mais de 100 transmissões ao vivo de reuniões de luto foram lançadas por meio de plataformas online.

Segundo o relatório, o número de reuniões de luto husseinitas realizadas pelos xiitas de Qatif diminuiu em comparação com anos anteriores. Qatif e as regiões orientais da Arábia Saudita são consideradas os principais centros de presença xiita no país e, a cada ano durante o Muharram, sediam extensas cerimônias de luto e programas culturais e religiosos relacionados ao movimento de Ashura.

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