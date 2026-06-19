Irã condena ataques do regime israelense contra mesquitas na Cisjordânia

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Esmail Baghaei condenou veementemente as ações criminosas de colonos israelenses, apoiados pelo Exército do regime de ocupação, incluindo os ataques a duas mesquitas em Ramallah, na Cisjordânia, além de invasões de residências, agressões contra palestinos e da destruição de propriedades e terras agrícolas palestinas.

Ele descreveu esses crimes como uma continuação da política colonial e genocida do regime israelense na Palestina ocupada.

Manifestando profundo pesar diante do contínuo silêncio dos organismos internacionais e das entidades de defesa dos direitos humanos, afirmou que a persistente inação das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança diante das ações do regime israelense tem permitido a contínua violação do direito internacional e a prática de graves crimes internacionais contra o povo palestino e outros países da região.

Baghaei destacou a responsabilidade religiosa e jurídica dos governos islâmicos e da Organização para a Cooperação Islâmica de apoiar o povo palestino na concretização de seu direito à autodeterminação e de pôr fim à máquina de guerra e aos crimes do regime israelense.

Ele também pediu a adoção de medidas práticas, por meio dos mecanismos da Organização para a Cooperação Islâmica, para proteger a Mesquita de Al-Aqsa e outros locais sagrados na Palestina ocupada das contínuas violações cometidas pelo regime israelense, bem como para garantir a responsabilização, o julgamento e a punição dos responsáveis por ordenar e executar esses atos.

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