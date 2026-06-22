Projeto de Eliminação da Resistência Fracassou, Afirma Chefe do Hezbollah

Em discurso em uma cerimônia de luto de Muharram no domingo à noite, o Sheikh Naim Qassem enfatizou que a resistência permanecerá estável.

"Hoje discutiremos duas questões: a primeira está relacionada à educação baseada nos ensinamentos do Imam Hussein (AS) e a segunda diz respeito à situação política atual."

O Sheikh Qassem criticou as abordagens educacionais em alguns países, onde o regime sionista tentou influenciar e alterar textos educacionais relacionados à história judaica, para que as novas gerações sejam mantidas afastadas das verdades históricas, enquanto a conscientização educacional é o principal fundamento das sociedades.

Referindo-se ao fracasso do projeto de eliminar a resistência na região, o chefe do Hezbollah enfatizou que, apesar de ter realizado cerca de 10.000 ataques aéreos no Líbano, o regime israelense não conseguiu alcançar seus objetivos e a resistência permanece inabalável.

"Entramos agora em uma nova fase que pode ser chamada de 'os resultados do fracasso do projeto americano-israelense'."

Ele também se referiu ao cessar-fogo, afirmando que não existe tal coisa diante da liberdade de ação de Israel. "Um cessar-fogo significa a cessação completa dos ataques aéreos, terrestres e marítimos, sem destruição e sem assentamentos nos territórios ocupados."

Acrescentou: "Estamos na fase do fracasso do projeto israelense, e discutir as questões levantadas há um ou dois anos é inaceitável. Hoje, temos o apoio muito forte da República Islâmica do Irã, do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, da liderança e da nação iraniana."

O Sheikh Qassem disse que o Irã emergiu mais forte após fazer grandes sacrifícios e provou que não abrirá mão de seus direitos.

"O projeto de eliminar o Irã e a resistência na região fracassou. Israel e outros devem admitir que tinham um projeto para eliminar o Irã, o Hezbollah e a resistência em toda a região."

Ele prosseguiu afirmando que a América deve encerrar o projeto israelense e que Israel é um agressor que deve recuar. "É impossível permanecer em solo libanês. Não há zona segura e temos um exército nacional que está implantado e responsável por manter a soberania. Tenho certeza de que Israel entrará em colapso por dentro e o que está fazendo é uma grave injustiça contra a humanidade."

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