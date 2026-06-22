Continua a ofensiva do regime israelense contra a Cisjordânia; dois adolescentes palestinos foram martirizados

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Prosseguem as incursões do regime sionista em várias regiões da Cisjordânia. A localidade de Saida, ao norte de Tulkarm, foi alvo de uma operação das forças militares israelenses.

O Crescente Vermelho Palestino informou que um jovem ficou gravemente ferido após um ataque das forças de ocupação na região norte de Tulkarm. Segundo o comunicado, ele foi submetido a agressões físicas por parte das forças de ocupação.

Fontes palestinas também relataram a detenção do Dr. Mazen al-Rantisi durante uma incursão das forças militares do regime israelense na aldeia de Rantis, a oeste de Ramallah.

No oeste da cidade de Nablus, foi registrada a prisão de um jovem pelas forças de ocupação. Já a localidade de Balaa, no leste de Tulkarm, também foi alvo de uma incursão militar.

Na cidade de Jenin, fontes palestinas informaram a detenção de um jovem após uma nova incursão das forças militares israelenses.

No norte de Al-Jalil (Hebron), dois adolescentes palestinos da localidade de Beit Ummar foram martirizados após disparos das forças militares israelenses. As fontes locais acrescentaram que os corpos dos dois mártires foram retidos pelas forças de ocupação.

No sul de Belém, as forças de ocupação israelenses demoliram a residência de um palestino na área de Umm Rukba, na localidade de Al-Khader, no âmbito da política de demolição de casas palestinas na Cisjordânia ocupada.

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