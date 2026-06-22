Hajj Ramadan, de Gaza em meio à enchente ao martírio em Qom

Esta homenagem de um comandante de Gaza honra o Major-General Mohammad Saeed Izadi (Hajj Ramadan), martirizado em Qom em 21 de junho de 2025, durante a agressão israelense. Conhecido como "o homem das sombras", ele dedicou mais de duas décadas ao apoio à resistência palestina, coordenando armas, treinamento e logística.

Ele construiu capacidades militares, incluindo a Força Radwan, estabeleceu cursos de comando para a liderança do Hamas e manteve laços estreitos com figuras mártires como Nasrallah, Sinwar e Haniyeh. Seus esforços fortaleceram a Frente de Resistência no Líbano, Iêmen e Iraque. Seu legado perdura como um pilar da causa de Jerusalém e da Palestina.

.............

308