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MULHERES MUÇULMANAS DENUNCIAM DISCRIMINAÇÃO SISTÊMICA NA FRANÇA

23 junho 2026 - 01:00
News ID: 1830597
MULHERES MUÇULMANAS DENUNCIAM DISCRIMINAÇÃO SISTÊMICA NA FRANÇA

O advogado francês Slim Ben Achour afirmou que mulheres muçulmanas com maior visibilidade profissional não estão mais protegidas da islamofobia. Segundo ele, advogadas, professoras, jornalistas e outras profissionais continuam sendo alvo de discriminação por usarem o hijab.

O debate ganhou força após a advogada Youssra Marzouq aparecer usando véu islâmico em uma reportagem de TV. A ex-salafista e ativista Henda Ayari criticou a presença de mulheres com hijab em profissões públicas, classificando o véu como um símbolo de opressão e associando sua crescente visibilidade a uma suposta “islamização” da França.

Após a repercussão, Marzouq apresentou uma queixa judicial por insulto público e incitação à discriminação. A advogada acusa seus críticos de retratá-la como uma ameaça e de utilizar o princípio da laicidade para restringir os direitos e a participação das mulheres muçulmanas na sociedade francesa.

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