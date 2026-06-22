MULHERES MUÇULMANAS DENUNCIAM DISCRIMINAÇÃO SISTÊMICA NA FRANÇA

O debate ganhou força após a advogada Youssra Marzouq aparecer usando véu islâmico em uma reportagem de TV. A ex-salafista e ativista Henda Ayari criticou a presença de mulheres com hijab em profissões públicas, classificando o véu como um símbolo de opressão e associando sua crescente visibilidade a uma suposta “islamização” da França.

Após a repercussão, Marzouq apresentou uma queixa judicial por insulto público e incitação à discriminação. A advogada acusa seus críticos de retratá-la como uma ameaça e de utilizar o princípio da laicidade para restringir os direitos e a participação das mulheres muçulmanas na sociedade francesa.

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