11.095 edifícios foram completamente destruídos em ataques do regime sionista no sul do Líbano

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Segundo a Al Jazeera, as duas instituições informaram, em um comunicado conjunto, que essas conclusões são resultado de uma avaliação rápida dos danos realizada entre outubro de 2025 e abril de 2026, abrangendo as áreas ao sul do rio Litani, incluindo os arredores das cidades de Bint Jbeil, Marjayoun, Nabatieh, Tiro e Sidon. A avaliação complementa o levantamento anteriormente realizado em Beirute e na região do Monte Líbano.

Segundo o comunicado, 11.095 edifícios foram completamente destruídos, afetando 17.891 unidades residenciais. Além disso, 2.242 edifícios sofreram danos parciais, comprometendo 5.219 unidades residenciais, enquanto 9.311 edifícios registraram danos leves, afetando 18.282 unidades residenciais.

O comunicado ressalta que essa avaliação não inclui subsolos nem instalações subterrâneas, tampouco abrange os danos à infraestrutura essencial, como estradas, pontes e redes de eletricidade, abastecimento de água e comunicações.

Segundo o comunicado, essa avaliação foi realizada com base na comparação entre imagens de satélite de alta resolução, obtidas em 29 de abril de 2026, e imagens de referência datadas de 23 de outubro de 2025.

O regime sionista lançou uma ofensiva em larga escala contra o Líbano desde 2 de março, bombardeando e destruindo residências, especialmente no sul do país. Segundo dados do Ministério da Saúde do Líbano, essa ofensiva deixou 4.106 mártires, 12.153 feridos e mais de um milhão de deslocados.

Um cessar-fogo no sul do Líbano permanece efetivamente em vigor desde a noite de sábado, após o Irã ameaçar suspender o memorando de entendimento firmado com os Estados Unidos para pôr fim à guerra em todas as frentes.

Nos últimos dias, alguns moradores do sul do Líbano começaram a retornar à região para verificar a situação de suas casas e estabelecimentos comerciais. No entanto, o Exército libanês pediu que adiem o retorno às vilas e cidades situadas na faixa de fronteira.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do regime sionista, afirmou que as forças militares do regime permanecerão no sul do Líbano pelo tempo que for necessário.

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