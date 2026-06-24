Sheikh Qassem Reitera o Fracasso do Projeto Israelense de Eliminar o Hezbollah

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, disse que a resistência atingiu um estágio de "ruptura do projeto israelense", e que a ocupação não tem outra escolha senão se retirar completamente de todo o território libanês.

"Estamos agora em uma nova fase na história do Líbano, de sua Resistência, de seu exército, de seu povo e de seu futuro — uma fase chamada 'Rompendo o Projeto Israelense'", disse Sheikh Qassem em um pronunciamento televisionado na terça-feira.

Ele afirmou que o projeto que buscava eliminar o Hezbollah "militar, política, cultural, social e humanamente" ao longo dos últimos dois a três anos havia fracassado.

"Isso não significa que não tentarão novamente ou que não haverá outras fases, mas havia um grande projeto chamado de eliminação militar, política, cultural, social e humana do Hezbollah, e o apagamento de sua existência e da existência de todos aqueles que estão com ele no caminho para o Grande Israel. Este projeto foi rompido."

Sheikh Qassem afirmou que a ocupação israelense não tem outra escolha senão se retirar inteiramente do solo libanês.

"Temos agora um cessar-fogo. A retirada deve ocorrer de acordo com um cronograma. Israel não tem outra escolha senão se retirar completamente de todo o território libanês, sem reter nem um centímetro", disse ele, referindo-se ao acordo entre Irã e EUA, que estipula o fim da guerra no Líbano.

Ele disse que o cessar-fogo deve ser seguido por uma retirada israelense completa, abrindo caminho para o Exército Libanês se desdobrar ao sul do Rio Litani.

"Israel se retira e o Exército Libanês se desdobra exclusivamente ao sul do Rio Litani."

O chefe do Hezbollah rejeitou qualquer arranjo que permitisse à ocupação reter qualquer parte do território libanês sob qualquer pretexto.

"Não aceitaremos que a ocupação retenha nem um centímetro sob nenhum título."

Ele também enfatizou a necessidade de um fim completo da agressão por terra, mar e ar, e o desdobramento do Exército Libanês em todo o sul.

"O campo de batalha rompeu o projeto"

Sheikh Qassem creditou a firmeza da resistência no campo de batalha pelo avanço alcançado.

"Se a Resistência não estivesse no campo de batalha, não teríamos chegado a este resultado", disse ele.

Ele reconheceu o alto preço pago. "Se não tivéssemos Sayyed Hassan Nasrallah e os líderes mártires, os feridos, os prisioneiros e as grandes famílias que se uniram em torno da Resistência, não teríamos rompido o projeto."

Ele descartou as críticas daqueles que alertavam que a resistência não era mais forte do que Israel.

"Quem disse que somos mais fortes do que a entidade israelense? Estamos dizendo que estamos no campo de batalha, e a entidade israelense no campo de batalha não resistirá e não conseguirá atingir seus objetivos mesmo que o tempo se prolongue."

Ele alertou que "se o campo de batalha tivesse ruído, a entidade israelense teria dado um passo em seu projeto de eliminar o Hezbollah e alcançar o projeto do 'Grande Israel'."

Sheikh Qassem também rejeitou qualquer projeto de desarmamento da resistência ou imposição de novas condições políticas.

"O papel do Irã foi decisivo"

Sheikh Qassem ressaltou o papel crucial desempenhado pelo Irã, dizendo que a resistência entrou na luta "com base no Irã", acrescentando força às suas capacidades já existentes.

Ele disse que o memorando de entendimento entre EUA e Irã incluiu explicitamente em sua primeira cláusula a cessação da agressão ao Líbano.

"O Irã não negocia em nome do Líbano", disse ele, "mas sim pede um cessar-fogo e então deixa os libaneses gerirem seus próprios assuntos."

O chefe do Hezbollah criticou o desempenho das autoridades libanesas nas negociações desde novembro de 2024, dizendo que a ocupação não fez concessões.

A quinta rodada de negociações entre Líbano e Israel foi aberta em Washington na terça-feira, com o presidente Joseph Aoun afirmando que as negociações poderiam ser decisivas, mas que Beirute "não aceitará nada menos do que o fim completo da ocupação israelense do sul do Líbano."

No entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu insistiu que as forças israelenses permaneceriam no sul do Líbano por tempo indefinido.

As negociações ocorrem no contexto de um memorando de entendimento entre EUA e Irã assinado em 18 de junho, que inclui um compromisso de encerrar as operações militares em "todas as frentes", incluindo o Líbano.

Paquistão e Catar anunciaram a criação de uma "célula de desconflito" envolvendo EUA, Irã e Líbano para garantir a cessação dos ataques ao Líbano.

Apesar do cessar-fogo, as forças israelenses continuaram os ataques no sul do Líbano, com a mídia libanesa reportando duas pessoas mortas por disparos israelenses na terça-feira na aldeia de Nabatieh al-Fawqa, o primeiro ataque fatal em dias.

O Hezbollah prometeu enfrentar qualquer violação.

O Líbano afirma que os ataques israelenses desde março mataram mais de 4.100 pessoas.

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