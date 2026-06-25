Inaugurado mural de Ashura em Teerã com imagens de Khamenei e Soleimani

A iniciativa integra as celebrações religiosas que recordam o martírio do neto do profeta Maomé na batalha de Karbala, no século VII, considerada um dos eventos mais significativos do calendário islâmico para os muçulmanos xiitas.
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Por ocasião do décimo dia de Muharram, que marca o martírio do Imam Hussein, foi inaugurado um novo mural na intersecção das avenidas Yomhuri e Valiasr, em Teerã. A obra, intitulada "Karbala continua a ser uma promessa dos companheiros do Imam Hussein", apresenta imagens do Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, e do mártir General Qasem Soleimani, ex-comandante da Força Quds.
A iniciativa integra as celebrações religiosas que recordam o martírio do neto do profeta Maomé na batalha de Karbala, no século VII, considerada um dos eventos mais significativos do calendário islâmico para os muçulmanos xiitas.
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