A arte de dizer “não” segundo o Imam Hussein (a.s.)

A história da humanidade está repleta de pessoas que se curvaram diante dos opressores para viver alguns dias a mais com tranquilidade e escapar das consequências de enfrentar a tirania. No entanto, a escola de Ashura ensina que o verdadeiro fundamento da dignidade humana está na recusa da injustiça e na resistência contra aqueles que violam a verdade e a justiça.

Diante do governo mais ilegítimo de seu tempo, o Imam Hussein (a.s.) pronunciou o mais belo e firme “não”, ensinando que submeter-se à opressão significa permitir a morte silenciosa da alma.

Quando Walid, governador de Medina, exigiu que prestasse juramento de fidelidade a Yazid, o Imam respondeu com uma frase que permaneceria para sempre como um princípio para todos os homens livres:

"Alguém como eu jamais presta juramento a alguém como ele."

Essa declaração não foi apenas uma reação política diante de uma circunstância específica, mas um manifesto ético que demonstra que a luz jamais se reconciliará com as trevas, que a verdade não faz concessões à falsidade e que o homem livre jamais aceita as correntes da opressão.

Dizer "não" à injustiça significa estar disposto a sacrificar todos os bens materiais sem jamais vender a própria honra e dignidade. O Imam Hussein (a.s.), ao oferecer sua própria vida, ensinou que permanecer em silêncio diante dos tiranos significa conceder legitimidade às suas injustiças. Esse "não" corajoso tornou-se o ponto de partida do caminho da liberdade em todas as épocas.

A arte de dizer "não" à pressão da maioria

Uma das tarefas mais difíceis da vida é nadar contra a correnteza. Naturalmente, as pessoas desejam ser aceitas pelo grupo e temem o isolamento e o julgamento dos outros.

O Imam Hussein (a.s.) demonstrou, por meio de suas ações, que, quando a sociedade escolhe um caminho errado, ninguém é obrigado a seguir a maioria apenas para evitar dificuldades. Às vezes, preservar a verdade exige permanecer sozinho diante das normas equivocadas da sociedade.

Durante a viagem rumo a Karbala, diversas pessoas sinceras — inclusive Muhammad ibn al-Hanafiyyah e Ibn Abbas — tentaram convencer o Imam a desistir da jornada. Sob uma perspectiva puramente material, acreditavam que aquele caminho conduziria inevitavelmente ao martírio.

Mesmo diante dessas recomendações aparentemente prudentes, o Imam recusou-se a abandonar sua missão, pois sua visão transcendia os cálculos imediatos.

O próprio Alcorão adverte:

"Se obedeceres à maioria dos que estão na terra, eles te desviarão do caminho de Deus." (Alcorão 6:116)

O Imam Hussein (a.s.) tornou-se a expressão viva desse ensinamento, mostrando que o critério da verdade não é o número de seguidores, mas a aprovação de Deus.

A arte de dizer "não" às tentações

Além das pressões externas, o ser humano enfrenta constantemente tentações, promessas sedutoras e propostas aparentemente vantajosas que exigem firmeza espiritual para serem rejeitadas.

O governo de Yazid tentou repetidas vezes desviar o Imam e seus companheiros por meio de promessas de segurança, riqueza e posição social. Contudo, a resposta sempre foi um "não" sereno, firme e fundamentado na fé.

Um dos episódios mais marcantes dessa fidelidade ocorreu com Abu al-Fadl al-Abbas (a.s.). Quando Shimr ibn Dhi al-Jawshan lhe ofereceu uma garantia de segurança para que abandonasse o Imam Hussein (a.s.), Abbas recusou categoricamente a proposta, demonstrando que morrer ao lado da verdade era infinitamente mais digno do que viver protegido pela falsidade.

Essa postura expressa o significado do lema eterno proclamado pelo Imam Hussein (a.s.) no dia de Ashura:

"Longe de nós está a humilhação."

Essa frase significa que jamais devemos aceitar qualquer proposta que comprometa nossa dignidade, nossa liberdade ou nossa fidelidade a Deus.

Uma lição permanente para o mundo de hoje

A mensagem de Ashura permanece profundamente atual.

Vivemos em uma época marcada por pressões sociais, manipulação da opinião pública, tentações materiais e inúmeros convites para abandonar princípios em troca de vantagens imediatas.

A escola do Imam Hussein (a.s.) ensina que a verdadeira liberdade começa quando aprendemos a dizer "não" a tudo aquilo que ameaça nossa dignidade humana e nossa fidelidade aos valores divinos.

Esse "não" consciente não representa rejeição pela rejeição, mas a afirmação da verdade, da justiça e da honra. É precisamente essa capacidade que transforma indivíduos comuns em pessoas verdadeiramente livres.