Dois Altares, Uma Verdade: Do Sacrifício de Abraão (A.S.) ao Martírio de Hussain (A.S.)

Dois espelhos, uma única verdade: a história de um pai e seu filho

À primeira vista, as histórias de Abraão e Ismael (A.S.) em Mina e de Hussain e Ali Akbar (A.S.) em Karbala parecem duas faces da mesma moeda: um pai que leva seu filho ao altar do amor. Ambas narram a renúncia ao bem mais precioso em nome do Amado Eterno.

Mas sob essa aparente semelhança, existe uma diferença fundamental que transforma o curso da história da fé:

Abraão (A.S.) entrega Ismael (A.S.) ao comando de Deus – e Deus o devolve.

Hussain (A.S.) entrega Ali Akbar (A.S.) – e desta vez, nenhuma mão celestial se estende para trazê-lo de volta.

É aqui que Karbala transcende Mina, e o "Grande Sacrifício" ganha um novo significado.

Primeiro Ato: Abraão (A.S.) e Ismael (A.S.) – A Prova da Submissão

O Alcorão narra a história de Abraão (A.S.) com uma linguagem carregada de grandeza. Um pai que, após uma vida de espera, na velhice é abençoado com um filho – e de repente, num sonho verdadeiro, recebe a ordem de sacrificá-lo.

Abraão (A.S.), sem hesitar, chama seu filho e o informa da ordem divina:

"Ó meu filho, eu vi em sonho que devo sacrificar-te..." (Surah As-Saffat, 37:102)

E Ismael (A.S.), aquele jovem forte e submisso, responde:

"Ó meu pai, faze o que te é ordenado. Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os pacientes."

Este é o ápice da submissão: a submissão do pai à ordem divina e a submissão do filho à vontade do pai, que é a vontade de Deus.

A faca é colocada sob a garganta de Ismael (A.S.) – mas perde o fio. O céu intervém, e a voz divina ecoa: "Já realizaste a visão!" (Surah As-Saffat, 37:105). Um carneiro é enviado, e Ismael (A.S.) retorna do altar – o "Grande Sacrifício" transforma-se em "Grande Resgate".

Lição: Deus testa a intenção e a capacidade de renunciar aos apegos. Abraão (A.S.) prova sua submissão absoluta – e recupera Ismael (A.S.) são e salvo. Seu nome fica registrado para sempre como "Khalil Allah" (Amigo de Deus) .

Segundo Ato: Hussain (A.S.) e Ali Akbar (A.S.) – A Prova da Firmeza na Dor

Mas a história de Karbala é de outra natureza.

Hussain (A.S.) também envia seu jovem filho ao campo de batalha – um jovem que, segundo a história e as tradições, era a pessoa que mais se assemelhava ao Profeta Muhammad (PECE) em aparência, caráter e até na voz. Ali Akbar (A.S.) não era apenas um filho – ele era o espelho completo do Mensageiro de Deus.

Quando Hussain (A.S.) o envia ao campo, seu olhar está voltado para o passado e o futuro do Islã; ele olha para a continuação do caminho do Profeta.

E é aqui que surge a diferença fundamental:

Deus testou Abraão (A.S.) para saber se ele renunciaria aos apegos.

Mas Deus testou Hussain (A.S.) para mostrar ao mundo até onde o Imam da comunidade pode permanecer fiel ao seu pacto.

Desta vez, a mão divina não se estende para devolver a vítima. As espadas não perdem o fio. O corpo despedaçado de Ali Akbar (A.S.) cai sobre a terra de Karbala – e o pai deve ir pessoalmente ao leito de morte do filho.

Quando Hussain (A.S.) vê o corpo dilacerado de Ali Akbar (A.S.), sua estatura se curva, ele cai de joelhos, pousa o rosto sobre o rosto ensanguentado do filho e pronuncia palavras que vêm das profundezas de sua alma:

"Que o mundo seja amaldiçoado depois de ti."

Esta é a expressão máxima da dor e da ruptura dos sentimentos paternos – um pai que agora não tem uma faca na mão, mas toda a sua existência caída na terra.

Mas o ponto central é exatamente este: este pai é o Imam da comunidade.

Ele não pode permanecer prostrado. Ele deve se levantar e gastar toda a sua energia na luta contra a opressão.

Hussain (A.S.) se levanta. Mistura suas lágrimas com a terra, mas endireita sua postura. Ele agora não é apenas um pai enlutado – ele é o exemplo máximo de firmeza; o exemplo de alguém que pode renunciar a tudo e ainda assim, com a espada na mão, defender o santuário.

Mesmo nos momentos finais – quando a flecha de três pontas penetra seu peito abençoado – ao ouvir o murmúrio do ataque inimigo às tendas das mulheres, ele tenta se levantar.

Este levantar-se final é a síntese de toda a filosofia de Ashura: