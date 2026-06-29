A maldição (La'n); o escudo do crente contra as ondas das trevas – 1

Na lógica islâmica, a maldição (La'n) representa um posicionamento consciente diante das correntes de opressão e desvio que procuram afogar a fé do ser humano nas ondas da sedição. Essa postura é, na verdade, a manifestação de repúdio ao falso e o fortalecimento do vínculo com a frente da verdade e com o Imam justo; um vínculo que mantém o crente firme no caminho da Wilayah e da verdade.