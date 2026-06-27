Irã oferece equipes de resgate à Venezuela após terremotos devastadores

O presidente Masoud Pezeshkian enviou mensagem de pesar à presidente interina Delcy Rodriguez, afirmando que o Irã "se coloca ao lado do governo e da nação da Venezuela" e está pronto para oferecer assistência emergencial, médica e humanitária. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, reiterou a "prontidão do Irã para fornecer qualquer assistência necessária nas operações de resgate".

A Sociedade do Crescente Vermelho do Irã também se colocou à disposição para enviar equipes especializadas em emergência e atendimento médico às áreas afetadas.

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