Grande Procissão de Ashura Realizada em Mumbai com a Participação de Milhares de Fiéis

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Uma grande procissão de Ashura foi realizada em Mumbai no décimo dia de Muharram para homenagear o Imam Hussain (AS) e os mártires de Karbala. Milhares de fiéis provenientes de diversas regiões da cidade participaram da cerimônia com profunda devoção e reverência.

A procissão teve início no Zainabiya Imambara e foi concluída no Cemitério Rahmatabad, onde os participantes prestaram homenagem aos sacrifícios do Imam Hussain (AS) e dos mártires de Karbala. O evento foi organizado pela Federação Husaini.

Na ocasião, a Fundação da Juventude Ithna Ashari (IAYF) lançou a campanha "Clean Juloos Campaign", implementando medidas de limpeza ao longo de todo o percurso da procissão. Sacos de lixo foram distribuídos em diversos pontos do trajeto, incentivando os fiéis a descartar os resíduos de forma responsável e a contribuir para a manutenção da limpeza durante a procissão.

A iniciativa foi amplamente elogiada pelos participantes, que a consideraram um excelente exemplo da união entre a devoção religiosa e a responsabilidade social. A disciplina e a limpeza demonstradas ao longo da procissão refletiram os ensinamentos do Imam Hussain (AS), ressaltando não apenas os valores do sacrifício e da compaixão, mas também o senso de responsabilidade cívica, a organização e o respeito pelos espaços públicos. Assim, a procissão de Ashura serviu não apenas como uma homenagem espiritual, mas também como um exemplo de conscientização comunitária e de compromisso com a limpeza.

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