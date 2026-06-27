Acordo de Beirute com o Regime Israelense Não Tem Legitimidade, Diz Alto Clérigo

Sheikh Ahmed Qabalan alertou em um comunicado que o acordo entre o governo libanês e o regime terrorista israelense, mediado pelos Estados Unidos, é o pior desastre nacional da história libanesa e não tem legitimidade, conforme relatado pelo Al-Ahed News.
Ele acrescentou que o atual governo libanês representa apenas a si mesmo e não o povo libanês.
A questão perigosa é que este acordo-quadro efetivamente concede ao exército terrorista israelense uma espécie de tutela sobre a operação do exército libanês e os territórios ocupados do Líbano, e implicitamente reconhece a soberania israelense sobre as áreas que ocupa, lamentou ele.
Sheikh Qabalan também classificou o que está ocorrendo nos bastidores das negociações de Washington entre o governo libanês e o regime israelense como "um desastre após outro".
"Jamais aceitaremos sua implementação na realidade", reiterou.
O alto clérigo afirmou que aqueles que impediram o exército libanês de defender o país estão, na verdade, buscando sacrificar o exército por meio deste desastre nacional.
"O atual governo colocou o Líbano em uma caixa-preta (de ambiguidade e sigilo) e entregou a chave da soberania do país a Washington e Tel Aviv", disse ele.
Ele concluiu afirmando que, independentemente do preço deste acordo vergonhoso, este plano jamais será concretizado.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou anteriormente que, após as negociações em Washington, o regime israelense e o Líbano haviam chegado a um acordo-quadro.
..................
308
Your Comment