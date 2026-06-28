Mais de 23 mesquitas, madraças, eidgahs e dargahs foram demolidas ao longo de 45 dias

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): De uma mesquita com mais de mil anos de história a um dargah com cerca de 200 anos de existência, uma onda de demolições que tem como alvo locais religiosos muçulmanos tem gerado sérias preocupações em diversos estados da Índia governados pelo BJP.

Essas demolições não parecem ser casos isolados. Desde maio, pelo menos 23 estruturas religiosas muçulmanas — entre elas mesquitas, dargahs, eidgahs e madraças — foram demolidas em seis estados da Índia. A histórica Mesquita Ganj Shaheeda, em Varanasi, com cerca de mil anos de existência, também enfrenta uma ação de demolição.

Ações desse tipo foram registradas em diversos estados da Índia governados pelo BJP, entre eles Délhi, Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Rajastão e Haryana. O padrão dessas demolições tem levado a denúncias de que locais religiosos muçulmanos estão sendo alvo de ações seletivas.

Em todos os casos, os procedimentos legais não foram seguidos. Nenhuma notificação prévia foi emitida antes da realização das demolições. Enquanto ações foram tomadas contra estruturas religiosas muçulmanas, estruturas religiosas hindus localizadas nas proximidades e supostamente construídas sem autorização foram deixadas intactas.

O número crescente de demolições tem intensificado o debate sobre a igualdade de tratamento perante a lei, a proteção do patrimônio religioso e a necessidade de que as autoridades garantam transparência e o devido processo legal em todas essas ações, independentemente da comunidade envolvida.

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