Número de mortos no terremoto na Venezuela ultrapassa 900; 50 mil são dados como desaparecidos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O governo da Venezuela anunciou que, após os terremotos devastadores ocorridos na quarta-feira, que destruíram partes de Caracas e áreas vizinhas, 172 pessoas continuam presas sob os escombros, 920 mortes foram confirmadas e outras 3.360 pessoas ficaram feridas. Os relatos também indicam que mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas.

Na sexta-feira, moradores e equipes de resgate continuaram os esforços para localizar sobreviventes o mais rapidamente possível. Quase dois dias após os dois terremotos atingirem o país, equipes estrangeiras de resgate e de resposta a emergências apenas começavam a chegar às áreas mais afetadas.

Segundo a Reuters, aumentam a frustração e a indignação diante do que muitos descrevem como uma distribuição desigual dos esforços de socorro em algumas das regiões mais afetadas, incluindo o estado de La Guaira. Nessa região, moradores e voluntários continuam procurando sobreviventes entre os escombros com as próprias mãos devido à falta de equipamentos pesados e à presença limitada das equipes oficiais de resgate.

As Nações Unidas estimam que os danos diretos causados pelos dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, somam aproximadamente US$ 6,7 bilhões. O segundo tremor é considerado o mais forte terremoto a atingir a Venezuela em mais de um século.

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