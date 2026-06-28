Cerimônia Planejada em Teerã para Despedir-se do Líder Mártir

Detalhes foram anunciados para as próximas cerimônias públicas de despedida e funeral de dois dias, que serão realizadas para que a nação se despeça do Líder Mártir, com o evento esperado para atrair até 20 milhões de pessoas.

O General de Brigada Hassan Hassanzadeh, comandante do Comando de Teerã do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e chefe da sede responsável pela supervisão das cerimônias, fez as declarações em entrevista televisionada no sábado.

O Aiatolá Khamenei foi martirizado após o início da mais recente rodada de agressão não provocada dos EUA e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

A agressão, que também ceifou a vida de altos funcionários e inúmeros civis comuns, desencadeou a resposta do Irã com pelo menos 100 ataques de retaliação decisivos e bem-sucedidos contra alvos sensíveis e estratégicos americanos e israelenses. A represália levou os Estados Unidos a anunciar um cessar-fogo unilateral em 7 de abril.

De acordo com Hassanzadeh, o próximo evento contará com cerimônias de despedida, orações fúnebres e cortejos fúnebres a serem realizados nos dias 4 e 5 de julho.

Ele detalhou o percurso, o cronograma, os preparativos logísticos, os serviços públicos e as medidas de segurança planejadas para o evento.

"Duas grandes cerimônias programadas para Teerã"

O comandante disse que duas cerimônias principais foram organizadas em Teerã.

A primeira será a cerimônia pública de despedida e as orações fúnebres sobre o corpo do Líder Mártir no Grande Campo de Oração do Imam Khomeini, na capital. A segunda será o cortejo fúnebre, que ocorrerá em um local separado.

A despedida pública começará às 6h (horário local) do dia 4 de julho, quando o Campo de Oração será aberto aos enlutados, sem acesso público permitido antes desse horário.

As orações fúnebres estão programadas para a manhã do dia 5 de julho, enquanto a cerimônia de despedida continuará ao longo do dia até as 20h.

"Percurso do funeral projetado para o público esperado"

Hassanzadeh disse que os organizadores decidiram não utilizar um único percurso para o cortejo após avaliações técnicas concluírem que nenhuma rua individual em Teerã poderia acomodar com segurança o número previsto de enlutados. Em vez disso, o funeral seguirá por um amplo corredor por toda a capital.

Para facilitar a movimentação, o acesso de veículos será restrito dentro da zona da cerimônia.

"Organizers se preparam para participação pública em larga escala"

Ele disse que o local onde o corpo do Líder Mártir ficará em câmara ardente, juntamente com a área reservada para sua família, já foi projetado. A plataforma foi posicionada em local elevado para garantir visibilidade em todo o Campo de Oração.

Durante a cerimônia de despedida de 48 horas, recitadores internacionalmente reconhecidos do Alcorão, poetas religiosos, panegiristas e outros grupos culturais e religiosos participarão do programa oficial.

"Amplos serviços de transporte e públicos planejados"

Hassanzadeh disse que todos os órgãos executivos, autoridades municipais, prestadores de saúde, organizações militares e de segurança, instituições culturais e órgãos de serviço público foram mobilizados em preparação para as cerimônias.

A capacidade total da rede de metrô de Teerã e da frota de ônibus municipais será utilizada para transportar os participantes. As autoridades também estabeleceram múltiplos anéis de controle de tráfego que se estendem das entradas de Teerã até o Campo de Oração, juntamente com instalações de recepção para visitantes que chegam por transporte público e veículos particulares.

Cinco centros de serviços dedicados serão estabelecidos ao redor do Campo de Oração, fornecendo água potável, refeições, serviços médicos, instalações sanitárias, áreas de oração e outros apoios de bem-estar.

"Projeções de público chegam a até 20 milhões"

Hassanzadeh disse que o planejamento foi baseado em cenários de capacidade máxima após estimativas preliminares projetarem uma participação de pelo menos 12 a 15 milhões de pessoas, enquanto algumas avaliações situaram a participação potencial em até 20 milhões.

Para gerenciar o congestionamento, os organizadores projetaram entradas e saídas separadas no Campo de Oração. Durante os períodos de pico, estima-se que cada visitante precisará de aproximadamente 15 a 20 minutos para entrar no local, prestar respeitos e sair.

O comandante encorajou os enlutados a se dirigirem às saídas após prestarem suas homenagens, para que outros também tivessem a oportunidade de comparecer.

Devido ao tamanho esperado das multidões, ele também pediu aos visitantes que limitassem a duração de sua permanência em Teerã.

Enfatizando o processo de planejamento do percurso do funeral, Hassanzadeh disse que a segurança pública permaneceu a principal preocupação dos organizadores.

"A segurança do povo tem sido uma das principais preocupações dos organizadores", disse ele. "Nossa responsabilidade é criar condições que permitam essa participação pública com o mais alto nível possível de segurança e o menor número possível de dificuldades."

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