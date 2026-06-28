IRGC adverte sobre resposta mais forte a violações do cessar-fogo

As declarações ocorrem após uma série de ataques retaliatórios entre as partes. No sábado (27/06), o IRGC lançou mísseis e drones contra oito instalações militares dos EUA na região, em resposta a ataques aéreos estadunidenses contra alvos no sul do Irã. Teerã classificou os ataques dos EUA como uma "violação flagrante" do memorando de entendimento assinado recentemente entre os dois países.

Mohebi afirmou que "cada vez que o inimigo viola acordos ou um cessar-fogo, receberá uma resposta mais severa do que antes", acrescentando que Washington "provou mais uma vez que não é confiável para honrar acordos".

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