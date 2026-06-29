Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores: Karbala é a expressão da empatia e dos laços de afeto entre os povos do Irã e do Iraque

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, que está em visita oficial ao Iraque, descreveu a cidade sagrada de Karbala como um espaço onde se manifestam a empatia e os laços de afeto entre os povos iraniano e iraquiano.

Em uma mensagem publicada na plataforma X na manhã de segunda-feira, Baqaei comentou sua visita ao mausoléu do Imam Hussein (que a paz esteja com ele), realizada após reuniões oficiais em Bagdá ao lado do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.

Ele escreveu que, após um intenso dia de atividades diplomáticas na capital, a delegação iraniana seguiu para a cidade sagrada de Karbala — a cidade do Senhor dos Mártires, Imam Hussein (que a paz esteja com ele), que eternizou o ensinamento: "Se não tendes religião e não temeis o Dia do Juízo, ao menos sede nobres em vossa vida neste mundo."

Ao destacar o significado de Karbala, o porta-voz afirmou que o local onde repousam o Imam Hussein (que a paz esteja com ele) e seus companheiros constitui o eixo da afinidade e do afeto entre os povos do Iraque e do Irã.

Ao elogiar a hospitalidade do povo iraquiano, Baqaei afirmou que o calor humano e a generosidade demonstrados por todos os segmentos da sociedade — de eruditos religiosos e líderes tribais à população em geral — na acolhida aos peregrinos do Imam Hussein (que a paz esteja com ele) são incomparáveis.

Ele acrescentou que Karbala em breve será palco de grandiosas cerimônias de homenagem, que refletirão a profundidade das históricas e singulares relações entre as nações iraniana e iraquiana, eternizando os nobres valores da lealdade e da fraternidade. A declaração fazia referência às cerimônias fúnebres programadas em Najaf e Karbala em homenagem ao Mártir Khamenei.

A coordenação com as autoridades iraquianas para a realização das cerimônias de homenagem ao falecido líder mártir da Revolução Islâmica nos santuários sagrados do Iraque esteve entre os principais temas da agenda da visita oficial de um dia do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, a Bagdá, da qual Baqaei também participou como integrante da delegação iraniana.

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