Segundo Abdullah Ali Hashem Al-Dharihi, escritor e analista político iemenita, em um artigo que segue abaixo:

Quando se trata de líderes que tiveram um impacto profundo na história da região nas últimas décadas, o nome do mártir Seyed Ali Khamenei se destaca como uma das figuras mais influentes na formação do curso dos acontecimentos. Ele liderou a República Islâmica do Irã através de sanções, conspirações e guerras, e conseguiu preservar a estabilidade da Revolução Islâmica e sua independência de decisão, transformando assim seu país em um ator-chave nas equações regionais.

A personalidade do Imam mártir Khamenei era marcada por sua profunda fé na causa islâmica e por sua capacidade de prever o futuro e interpretar os acontecimentos por meio de uma perspectiva que ligava os eventos ao curso do conflito entre as potências arrogantes globais e as nações combatentes.

Entre suas características mais marcantes estava sua grande fé nas capacidades do povo e sua crença de que a vontade e a consciência poderiam superar a superioridade militar material. Como resultado, ele concentrou-se no desenvolvimento humano e na instilação de uma cultura de resiliência e resistência para enfrentar a dominação estrangeira.

No cenário internacional, suas políticas baseavam-se na rejeição do unilateralismo americano, no fortalecimento das relações com as potências emergentes do Oriente e no apoio aos movimentos de libertação e resistência, com a causa da Palestina em primeiro plano; um ideal que permaneceu no centro da atenção nacional até os últimos dias de sua nobre vida e foi um tema constante em seus discursos.

Ele também trabalhou para construir um poder interno abrangente, fortalecendo o progresso científico, militar e econômico para alcançar a independência política; seu apoio inabalável ao eixo da resistência foi uma das características definidoras de sua abordagem, que derivava de sua visão de que toda a Umma tinha a responsabilidade de enfrentar o projeto sionista-americano.

Tanto inimigos quanto aliados do líder mártir do Irã reconheceram sua excepcional capacidade de paciência estratégica, sua habilidade em gerenciar conflitos longos e seu sucesso em manter a unidade do governo iraniano diante das sanções e da pressão constante.

O Imam Seyed Ali Khamenei faleceu como "mártir", mas suas ideias e projetos políticos permanecem vivos nos corações e mentes de milhões e no contexto do equilíbrio de poder regional, pois os grandes líderes são medidos pela profundidade de sua influência.

Os inimigos aprenderão que os princípios enraizados na consciência do povo são mais fortes do que todas as tentativas de assassinato e eliminação.

Hoje, o Imam Seyed Mojtaba Khamenei — filho do líder mártir Ali Khamenei — continua seu caminho como um digno sucessor, com a mesma confiança e firmeza nos princípios fundamentais sobre os quais a Revolução Islâmica foi fundada.

Enquanto os inimigos podem ter apostado que a partida do líder enfraqueceria o eixo da resistência, agora perceberam que grandes figuras morrem em seus corpos, enquanto suas ideias vivem nos campos de batalha.

Assim, essa jornada continua de geração em geração até que a promessa de Deus aos oprimidos seja cumprida e a bandeira da honra e da independência seja erguida, e que os olhos dos covardes não durmam (de medo).

Vale notar: esta é uma tradução fiel do texto de origem (IQNA), que apresenta as afirmações do artigo como fato. A morte do Aiatolá Khamenei seria uma notícia de grande repercussão mundial — se você quiser, posso pesquisar fontes adicionais para verificar essa informação de forma independente.

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