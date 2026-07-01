Milhões de palestinos em risco por escassez de financiamento da UNRWA, alerta chefe da ONU

A agência cortou 20% do horário de atendimento e deixou 15% de seus cargos internacionais vagos. Israel lidera uma campanha para desmantelar a agência, tendo demolido sua sede em Jerusalém e interrompido o financiamento de países ocidentais em janeiro de 2024, após alegações não comprovadas de envolvimento de funcionários em ataques do Hamas. O financiamento dos EUA permanece congelado.

Um novo sistema de distribuição de alimentos apoiado pelos EUA e Israel substituiu a rede da UNRWA e resultou na morte de mais de 2.000 civis palestinos em seis meses.



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