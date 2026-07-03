Anunciada a programação das cerimônias fúnebres do Mártir Aiatolá Sayyed Ali Khamenei

O Escritório de Preservação e Publicação das Obras do Mártir Sayyed Ali Khamenei anunciou que a oração fúnebre será realizada no domingo, 5 de julho, às 6h00 (horário de Teerã), na Mesquita Imam Khomeini.

Após a cerimônia, o corpo permanecerá em câmara ardente até segunda-feira, antes do cortejo fúnebre pelas ruas de Teerã.

Na terça-feira, o cortejo seguirá para a cidade sagrada de Qom e, na quarta-feira, prosseguirá em direção às reverenciadas cidades sagradas xiitas no Iraque.

As cerimônias serão encerradas na quinta-feira com o sepultamento em Mashhad, cidade natal do Mártir Sayyed Ali Khamenei, localizada no nordeste do Irã.

As cerimônias incluirão ainda o sepultamento de familiares do Mártir que perderam a vida nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, entre eles sua neta pequena.

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