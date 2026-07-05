Visão Noturna da Despedida do Grande Ayatollah Seyyed Ali Khamenei

Milhares de pessoas seguem reunidas na capital iraniana para acompanhar a cerimônia de despedida do Grande Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, em um ato marcado por orações, homenagens e manifestações de respeito. Mesmo com o cair da noite, o fluxo de participantes continua intenso, transformando as ruas ao redor do local da cerimônia em um cenário de ampla mobilização popular.

As imagens revelam a grandiosidade do evento, que reúne autoridades, delegações internacionais e fiéis vindos de diferentes regiões do Irã, em uma cerimônia de profundo simbolismo religioso, político e histórico.

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