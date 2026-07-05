Ativista social indiano presta homenagem ao Ayatollah Sayyed Ali Khamenei e o descreve como um símbolo da Resistência

AhlulBayt News Agency (ABNA): A renomada ativista social indiana Neha Singh Rathore prestou homenagem ao Mártir Sayyed Ali Khamenei, descrevendo-o como um líder que “nunca se rendeu” e que permaneceu firme diante das potências globais.

Em uma publicação nas redes sociais após o funeral do Mártir Khamenei, Rathore escreveu que as futuras gerações se lembrarão dele como um líder que se recusou a aceitar a derrota e que obrigou potências poderosas, como os Estados Unidos, a “se curvarem”.

Ela acrescentou que aqueles que se apresentam como corajosos deveriam aprender coragem com o exemplo de Khamenei.

A publicação, compartilhada em sua página oficial no Facebook, foi acompanhada por um recorte de jornal que mostrava grandes multidões reunidas em Teerã para as cerimônias fúnebres em homenagem ao líder iraniano. O relatório descreveu uma participação popular massiva nos eventos de luto.

O Imam Khamenei foi assassinado juntamente com membros de sua família em 28 de fevereiro, em um ataque aéreo terrorista dos Estados Unidos e do regime israelense. Seu martírio gerou reações de autoridades políticas e religiosas em toda a região e além dela.

A morte do Mártir Khamenei gerou fortes reações em círculos políticos, religiosos e ideológicos em todo o mundo. Seus apoiadores o saudaram como um símbolo de resistência e firmeza, enquanto seus críticos apontaram controvérsias de longa data em torno de sua liderança e das políticas regionais do Irã.

As cerimônias fúnebres em Teerã reuniram grandes multidões e delegações de vários países, ressaltando a importância da influência de Khamenei nos assuntos regionais e internacionais.

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