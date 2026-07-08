Por que o Líder Mártir do Irã foi homenageado no Iraque?

As cerimônias atenderam a pedidos de tribos, autoridades religiosas e diferentes setores da sociedade iraquiana, refletindo a influência política e espiritual atribuída ao líder iraniano entre parcelas da população do Iraque e do mundo islâmico.

O episódio também evidenciou a profundidade das relações entre Irã e Iraque, sustentadas não apenas por interesses políticos e estratégicos, mas por vínculos históricos, religiosos e culturais. A homenagem transformou-se, assim, em uma demonstração simbólica da aproximação entre os dois povos e da dimensão regional do legado de Khamenei.

.............

308