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Por que o Líder Mártir do Irã foi homenageado no Iraque?

9 julho 2026 - 01:55
News ID: 1837637
Por que o Líder Mártir do Irã foi homenageado no Iraque?

A transferência do corpo do líder mártir, Ayatullah Seyyed Ali Khamenei, para cerimônias fúnebres no Iraque constituiu um acontecimento excepcional, com profundas dimensões históricas, religiosas e geopolíticas. A escolha de Najaf e Karbala, cidades sagradas do xiismo, conferiu ao funeral um significado que ultrapassou as fronteiras nacionais do Irã.

As cerimônias atenderam a pedidos de tribos, autoridades religiosas e diferentes setores da sociedade iraquiana, refletindo a influência política e espiritual atribuída ao líder iraniano entre parcelas da população do Iraque e do mundo islâmico.

O episódio também evidenciou a profundidade das relações entre Irã e Iraque, sustentadas não apenas por interesses políticos e estratégicos, mas por vínculos históricos, religiosos e culturais. A homenagem transformou-se, assim, em uma demonstração simbólica da aproximação entre os dois povos e da dimensão regional do legado de Khamenei.

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