85 Alvos Militares dos EUA Sofreram Ataques Retaliatórios do Irã

O IRGC, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, disse que os ataques foram uma resposta inicial à agressão americana contra o território iraniano.

Segundo o comunicado, os ataques atingiram instalações no Porto de Salman, na área da Quinta Frota dos EUA no Bahrein, e na Base Aérea Ali Al Salem, no Kuwait. Também foi anunciado o abate de um drone MQ-9, informando que a aeronave tentou interferir na operação antes de ser derrubada.

O porta-voz do IRGC, general de brigada Hossein Mohammadi, disse que o drone foi abatido sobre a província sul de Bushehr, após ataques aéreos noturnos dos EUA.

"Após a agressão aérea das forças militares terroristas dos EUA nas primeiras horas de hoje, um drone MQ-9 foi atingido e derrubado pelo sistema de defesa aérea do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica sobre os céus de Khormuj, na província de Bushehr", disse ele nesta quarta-feira.

O anúncio veio após os EUA lançarem uma nova onda de ataques militares contra "diversas bases costeiras e estações não militares" na província sul iraniana de Hormozgan e em Mahshahr, que, segundo o IRGC, "violaram abertamente o cessar-fogo" e "pisotearam o entendimento de Islamabad".

"Na resposta inicial a essa agressão, as forças navais e aeroespaciais do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica, em uma operação conjunta de mísseis e drones, atingiram 85 localizações de importantes instalações militares dos EUA no Porto de Salman, na área da Quinta Frota dos EUA no Bahrein, e na Base Aérea Ali Al Salem, no Kuwait", afirmou o comunicado.

Os ataques dos EUA, segundo o comunicado, foram uma tentativa de ofuscar os grandes cortejos fúnebres no Irã e no Iraque em homenagem ao Líder mártir da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei, que representaram uma grande derrota política para Washington.

"Diante da epopeia criada pela grande nação iraniana no cortejo fúnebre sem precedentes, magnífico e devastador para o inimigo, em homenagem à figura única de nossa era, o Líder mártir da nação islâmica, o regime agressor dos EUA — cuja derrota se torna mais evidente a cada dia, e que considerou o reflexo global do levante massivo e milionário do orgulhoso povo iraquiano na histórica despedida ao líder mujahid mártir uma derrota ainda maior —, mais uma vez repetiu seu hábito de romper seus compromissos.

"Em pânico e em uma tentativa de ofuscar esse evento histórico, as forças militares terroristas dos EUA, que matam crianças, lançaram ataques aéreos nas primeiras horas desta manhã contra diversas bases costeiras e estações civis ao longo da costa da província de Hormozgan e em Mahshahr, violando assim abertamente o cessar-fogo e pisoteando o entendimento de Islamabad."

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