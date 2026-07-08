Baghaei: Líder mártir dedicou sua vida à dignidade e à independência do Irã

Baghaei: Cortejo fúnebre do Líder mártir demonstrou a dignidade e a força do Irã

"Vocês escolheram fazer parte da história", disse ele durante um encontro com jornalistas internacionais em Teerã nesta terça-feira. "Ao cobrir uma das maiores e mais duradouras cerimônias públicas do mundo, vocês escolheram estar do lado certo da história."

Baghaei criticou a grande mídia ocidental por sua cobertura enganosa do evento.

"Alguns veículos da mídia ocidental afirmaram que o governo havia forçado milhões de pessoas a irem às ruas para participar da cerimônia", disse ele. "Isso é consistente com os mesmos estereótipos e narrativas negativas que promovem sobre o Irã há décadas, retratando o país como uma ditadura isolada tanto de seu próprio povo quanto do mundo. O que vocês testemunharam, no entanto, foi a realidade de uma nação construtora de civilização, que escolheu livremente permanecer unida, firme e determinada contra a agressão, a brutalidade e a injustiça."

Ele disse que os iranianos nunca estiveram "mais orgulhosos, confiantes e unidos", acrescentando que se orgulham de viver em um país que, nos últimos 37 anos, foi guiado por um líder que lhes ensinou autossuficiência, perseverança e unidade diante da dominação e da agressão estrangeiras.

Descrevendo o Aiatolá Seyyed Ali Khamenei como "um homem de virtude", Baghaei disse que o Líder dedicou sua vida a valores divinos e humanos e defendeu a soberania do Irã contra a interferência estrangeira.

"Se falamos de resistência e do Eixo da Resistência, estamos, na verdade, falando de um dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas: o direito dos povos à autodeterminação", disse ele. "Defender o direito à autodeterminação significa se opor à ocupação, à dominação estrangeira, ao apartheid e ao racismo. Todo Estado-membro da ONU tem a obrigação de apoiar movimentos de libertação que busquem esse direito legítimo. Portanto, nosso Líder defendeu não apenas a soberania do Irã, mas também os princípios centrais do direito internacional moderno."

Baghaei disse que os governos ocidentais falharam em respeitar o direito humanitário internacional durante a guerra imposta contra o Irã.

"O direito humanitário internacional foi massacrado durante esta guerra", disse ele. "Muitos iranianos inocentes foram massacrados em Minab e Lamard. O ataque à residência de nosso Líder Supremo constituiu um claro crime de guerra, no qual quatro membros de sua família, incluindo duas mulheres e uma criança pequena, foram martirizados. Aqueles que verdadeiramente afirmam defender o direito internacional e os direitos humanos não deveriam ter permanecido em silêncio, pois a indiferença diante da injustiça torna alguém cúmplice."

Ele também criticou a Europa e os Estados Unidos por seus padrões duplos.

"Os países ocidentais se retratam como defensores dos direitos humanos e do direito internacional, mas, na realidade, se tornaram cúmplices na violação desses mesmos princípios", disse ele. "O princípio da soberania foi gravemente violado quando os Estados Unidos e o regime sionista atacaram o Irã duas vezes em menos de nove meses. A Europa deve uma explicação ao Irã, pois falhou em defender os valores que afirma sustentar, nomeadamente o Estado de Direito e o direito humanitário internacional."

Baghaei disse que o Aiatolá Khamenei "pertence não apenas ao Irã, nem apenas aos xiitas ou muçulmanos, mas à humanidade", argumentando que ele defendia valores humanos universais e a liberdade.

"É por isso que pessoas de diferentes origens vieram prestar suas homenagens, apesar da pressão dos Estados Unidos e de outros para que se mantivessem afastadas", disse ele.

Referindo-se ao cortejo de grande porte, Baghaei disse que o povo iraniano demonstrou tanto luto quanto disciplina.

"Apesar de sua tristeza e raiva, milhões foram às ruas exibindo uma ordem e disciplina extraordinárias. É assim que se parece uma civilização antiga. Temos orgulho de nossa nação, de nosso Líder e dos princípios de nossa Revolução, que nos ensinaram a confiar em nós mesmos e a permanecer unidos diante da agressão ilegal."

Ele descreveu a cerimônia fúnebre como "uma manifestação da dignidade e da força nacional do Irã".

"Embora estejamos de luto, estamos igualmente orgulhosos do caminho e do legado de nosso Líder. O Irã hoje está mais forte e mais digno do que nunca", disse ele.

Baghaei também destacou o papel dos artistas na documentação do evento histórico.

"A arte é o melhor meio de preservar essa realidade. O trabalho dos artistas que capturaram esse momento histórico sob uma perspectiva estética ajudará a garantir que essa grande epopeia nacional seja lembrada."

Concluindo o discurso, ele apontou a ênfase do falecido Líder na dignidade e na independência nacional como uma de suas características definidoras.

"A busca pela dignidade é uma aspiração humana universal", disse ele. "Assim como a independência política é essencial para as nações, a dignidade e a honra são fundamentais para cada indivíduo. Isso, juntamente com sua firme rejeição à opressão e à arrogância, é uma das razões pelas quais pessoas ao redor do mundo se sentiram atraídas por seu legado."

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