Imam Khamenei sem paralelo na história: chefe do Hezbollah

O Sheikh Naim Qassem fez a declaração em um discurso nesta quarta-feira, por ocasião do funeral do Imam mártir.

"Nos despedimos do Imam dos oprimidos, que foi martirizado junto com um grupo de seus familiares. Oferecemos nossas condolências ao Imam da Era (que Deus apresse seu alegre advento), à sua família e a todos aqueles que se sacrificaram por Deus Todo-Poderoso na República Islâmica do Irã, desde a liderança, o povo e as autoridades, até sua família e todos os seus entes queridos. Parabenizamos a Umma islâmica e o mundo por essa grande honra, que é um martírio que eleva a posição, é um legado para as gerações futuras e ilumina o caminho da humanidade."

O líder do Hezbollah acrescentou: "Nos reunimos por ocasião do funeral do Grande Aiatolá, o Líder mártir Imam Khamenei. A expressão 'Levantem-se por Deus' se aplica porque este funeral é um levante, um movimento e uma revolução."

Ele disse que o Imam Khamenei é único em sua época, um líder contemporâneo excepcional que não tem igual na história.

Ele foi o guardião da Umma e o representante do Imam ausente e infalível, disse o Sheikh Qassem, acrescentando que ele foi um jurista que cumpriu todos os requisitos da tutela e da autoridade religiosa, uma autoridade religiosa suprema, uma pessoa com visão estratégica em vários campos e um construtor dos alicerces da civilização islâmica contemporânea.

Em outro momento de sua fala, o Sheikh Qassem se referiu às relações com o Irã, dizendo: "Nós nos beneficiamos das relações com o Irã, mas me digam por que vocês mantêm relações com os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos os desprezam?"

Referindo-se aos acontecimentos no terreno, o líder do Hezbollah disse: "Desde que o cessar-fogo (entre o Hezbollah e o regime israelense) foi estabelecido, centenas de violações ocorreram, sendo a mais recente delas o assassinato do diretor da escola Ghandour."

Ele disse que, se Israel quisesse formular esse acordo sozinho, jamais teria conseguido concluí-lo sem a cooperação dos Estados Unidos e do governo libanês.

Rejeitando as negociações entre o governo libanês e o regime sionista, ele enfatizou que tudo o que se baseia na falsidade é falso, pois, em sua visão, a essência dessas negociações carecia de legitimidade, validade jurídica, base constitucional e fundamentos nacionais.

.............

308