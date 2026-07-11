Personalidade Afegã Afirma que o Líder Mártir Não Era Apenas do Irã, mas de Todo o Mundo Islâmico

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA): Enquanto as cerimônias fúnebres prosseguiam na capital iraniana, o correspondente da ABNA conversou com uma personalidade afegã que viajou a Teerã para prestar suas homenagens ao Líder Mártir. Ao descrever o Líder Mártir como uma personalidade de projeção internacional, ele afirmou que o Líder Mártir não era apenas do Irã, mas de todo o mundo islâmico, sobretudo para o povo do Afeganistão.

"Quando recebemos a notícia, foi um choque muito grande", afirmou. "Ele não era apenas do Irã; era de todo o mundo islâmico e, para nós, no Afeganistão, era muito importante. Era uma personalidade de projeção internacional."

Sobre sua decisão de participar da cerimônia, ele declarou: "Estou aqui porque quis vir e marcar minha presença. Estamos ao lado do Irã. Somos contra os Estados Unidos e o regime israelense, assim como ele também era. Esta cerimônia demonstra que o povo iraniano permanece unido e coeso. Os países islâmicos também devem compreender que somos uma só Ummah."

A personalidade afegã elogiou a vasta experiência do Líder Mártir e sua forma de conduzir as dificuldades e crises. "Ele possuía uma vasta experiência. Administrava muito bem as dificuldades e as crises. Jamais fazia concessões em seus princípios e sempre permanecia fiel à sua palavra."

Ao concluir sua entrevista, deixou uma mensagem aos países islâmicos: "Minha mensagem a todos os países islâmicos é que permaneçam unidos e apoiem uns aos outros. O Irã também deve preservar sua unidade e sua segurança."

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