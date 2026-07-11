O Funeral do Líder Mártir Remodelou a Imagem do Irã no Mundo

É o que afirma Yahya Jahangiri, pesquisador e ativista internacional, em entrevista à IQNA.

O que se formou na opinião pública mundial em relação ao Irã hoje é, acima de tudo, resultado da presença do povo e de uma narrativa transmitida ao mundo sobre a resistência, a coesão e a firmeza da nação iraniana, afirmou.

Referindo-se às dimensões midiáticas e sociais dos magníficos cortejos fúnebres do Líder mártir, ele considerou este evento um dos mais importantes eventos de construção de imagem dos últimos anos, e disse que, no mundo de hoje, as nações são conhecidas pela imagem que a mídia, as narrativas e os eventos históricos criaram delas antes de serem conhecidas pelas realidades no terreno.

Muitas pessoas no mundo nunca viram um país de perto, e sua percepção sobre esse país é produto dessa imagem mental, afirmou.

"Mesmo aqueles que têm a experiência de estar em uma sociedade às vezes revisam suas percepções e pressupostos diante de grandes acontecimentos", acrescentou Jahangiri.

Ele disse que alguns eventos históricos podem alterar as equações mentais da opinião pública. "Às vezes uma vitória, às vezes uma derrota, e às vezes um evento histórico cria uma imagem completamente nova de uma nação nas mentes do mundo. Sob essa perspectiva, o magnífico funeral do Líder mártir deve ser considerado um dos mais importantes eventos de construção de imagem dos últimos anos; um evento que recriou uma imagem diferente e distinta do Irã no cenário internacional."

A grande presença do povo, as emoções coletivas, a grandiosidade da cerimônia e sua ampla repercussão, por si só, tornaram-se uma narrativa global, afirmou.

Jahangiri observou que, além da presença do povo, o papel dos ativistas de mídia, dos ativistas culturais e artísticos, dos produtores de conteúdo e de todos aqueles que transmitiram essa imagem ao mundo também foi muito decisivo, desempenhando um papel importante na consolidação dessa narrativa na memória da opinião pública mundial.

Referindo-se à sua experiência no exterior, Jahangiri disse: "Estou fora do Irã desde janeiro, e vi a atmosfera daqueles dias no Irã, de fora, repleta de dúvidas e ambiguidades, mas a eclosão da Terceira Guerra Imposta mudou fundamentalmente a atmosfera da opinião pública."

Após o martírio do Líder e os extensos esforços feitos para narrar essa guerra, "acredito que a República Islâmica do Irã ganhou vantagem na arena da 'guerra de narrativas'", prosseguiu ele.

Afirmando que não passou muito tempo desde o magnífico funeral do Líder mártir, o pesquisador enfatizou: "Não apenas do ponto de vista de um analista, mas também como testemunha em campo, posso falar de fatos que indicam uma mudança significativa na opinião pública mundial em relação ao Irã."

Destacando suas observações de campo sobre as mudanças de atitude das pessoas em diferentes países em relação ao Irã, Jahangiri disse: "Hoje, sempre que entro em um mercado, loja ou reunião de pessoas comuns, assim que percebem que sou iraniano, sou recebido, no mínimo, com um sinal de aprovação e uma expressão de respeito. Esse comportamento pode parecer simples à primeira vista, mas, de uma perspectiva social, tem um significado profundo e mostra que o Irã se tornou uma 'marca' nas mentes de muitas pessoas."

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