Irã demonstrou que a unidade entre povo e liderança é a chave para a vitória: Chanceler de Burkina Faso

Traoré, que viajou a Teerã para participar da cerimônia fúnebre do líder mártir da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei, disse à IQNA em entrevista: "Acredito que os líderes... do Irã estão na melhor posição possível, porque mostraram ao mundo que o fator mais importante é o comprometimento e a dedicação tanto do povo quanto da liderança, bem como a unidade entre eles."

Referindo-se à recente guerra imposta contra o Irã, ele acrescentou: "Em minha opinião, o povo iraniano saiu vitorioso dessa guerra. Esse caminho deve continuar, preservando a unidade, a coesão e a estreita relação entre o povo e sua liderança."

..................

308