Líder Mártir da Revolução Islâmica é sepultado junto ao Santuário do Imam Reza (A.S.), em Mashhad

Agência de Notícias AhlulBayt (A.S.) — ABNA: O sepultamento final foi realizado na sala de orações Dar al-Dhikr, no Santuário do Imam Reza (A.S.), em Mashhad, no fim da noite de quinta-feira.

As cerimônias fúnebres tiveram início na última sexta-feira, reunindo homenagens de autoridades políticas de mais de 45 países e de estudiosos provenientes de mais de 90 nações.

As cerimônias de despedida foram realizadas durante o fim de semana na Grande Mosalla de Teerã, onde milhões de pessoas compareceram para prestar suas homenagens.

Na segunda-feira, o cortejo fúnebre percorreu as ruas de Teerã, reunindo novamente uma participação maciça do povo iraniano.

Na terça-feira, também foram realizadas cerimônias na cidade sagrada de Qom e na Mesquita de Jamkaran.

Na quarta-feira, cerimônias memoriais semelhantes ocorreram nas cidades sagradas iraquianas de Najaf e Karbala.

Milhões de pessoas enlutadas coroaram vários dias de luto nacional, enquanto a cerimônia final de despedida do Líder Mártir da Revolução Islâmica foi concluída no Santuário do Imam Reza (A.S.), em Mashhad, na quinta-feira.

O Ayatollah Seyyed Ali Khamenei foi martirizado ao lado de vários membros de sua família em 28 de fevereiro, primeiro dia da guerra de agressão de 40 dias lançada pelos Estados Unidos e pelo regime terrorista sionista contra a República Islâmica do Irã.

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