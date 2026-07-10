Mais de 10 Milhões de Pessoas Participaram da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir em Najaf e Karbala

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Comitê Supremo responsável pelo planejamento e pela organização da cerimônia fúnebre do aiatolá mártir Seyyed Ali Hosseini Khamenei no Iraque anunciou, nesta quinta-feira, que, de acordo com estimativas preliminares, mais de 10 milhões de pessoas participaram do cortejo fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica nas cidades sagradas de Najaf e Karbala.

Ehsan Yassin al-Awadi, presidente do Comitê Supremo e diretor do Gabinete do Primeiro-Ministro do Iraque, afirmou em comunicado:

"O mundo islâmico e a opinião pública mundial acompanharam, com pesar e emoção, a cerimônia fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica nas duas cidades sagradas de Najaf e Karbala."

Referindo-se aos preparativos para a realização da cerimônia, al-Awadi acrescentou que o Comitê Supremo, desde as primeiras horas após receber a missão, realizou reuniões intensivas com autoridades da República Islâmica do Irã, representantes dos governos locais, das administrações dos Santuários Sagrados do Imam Ali (A.S.), do Imam Hussein (A.S.) e de Al-Abbas (A.S.), do Comando de Operações Conjuntas, das instituições de segurança, dos órgãos de prestação de serviços e de outras entidades competentes, desenvolvendo um plano abrangente para a realização da cerimônia.

Al-Awadi afirmou que esse plano incluiu a formação de comitês especializados, a elaboração de diferentes cenários para a gestão das multidões, a organização das procissões de luto e dos participantes, a garantia da segurança dos trajetos, a prestação dos serviços necessários e a declaração de estado de prontidão máxima por parte de todos os órgãos executivos e de segurança. Procissões hussainitas e milhares de voluntários também participaram da execução desse plano.

O presidente do Comitê Supremo para a Organização da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir da Revolução no Iraque enfatizou que, apesar da presença de milhões de pessoas em Najaf e Karbala, os planos previamente estabelecidos foram executados com êxito, e a cerimônia transcorreu em completa ordem e tranquilidade, sem o registro de qualquer incidente de segurança ou ocorrência relevante. Segundo ele, esse êxito foi resultado da ampla coordenação entre as diversas instituições envolvidas, da cooperação da população e dos esforços das forças executivas e de segurança.

Ele também expressou sua gratidão a todas as instituições oficiais, aos santuários sagrados, às forças de segurança e militares — em especial às Forças de Mobilização Popular (Hashd al-Shaabi) —, às equipes médicas e de serviços, às procissões hussainitas, aos milhares de voluntários e ao povo iraquiano em geral por sua contribuição para a organização desta cerimônia.

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