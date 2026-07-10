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Mais de 10 Milhões de Pessoas Participaram da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir em Najaf e Karbala

10 julho 2026 - 20:38
News ID: 1838378
Mais de 10 Milhões de Pessoas Participaram da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir em Najaf e Karbala

O Comitê Supremo para a Organização da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir da Revolução no Iraque anunciou que, de acordo com estatísticas preliminares, mais de 10 milhões de pessoas participaram do cortejo fúnebre realizado nas cidades sagradas de Najaf e Karbala. O comitê acrescentou que a cerimônia foi concluída sem o registro de qualquer incidente de segurança, apesar da presença de uma multidão de milhões de pessoas.

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Comitê Supremo responsável pelo planejamento e pela organização da cerimônia fúnebre do aiatolá mártir Seyyed Ali Hosseini Khamenei no Iraque anunciou, nesta quinta-feira, que, de acordo com estimativas preliminares, mais de 10 milhões de pessoas participaram do cortejo fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica nas cidades sagradas de Najaf e Karbala.

Ehsan Yassin al-Awadi, presidente do Comitê Supremo e diretor do Gabinete do Primeiro-Ministro do Iraque, afirmou em comunicado:

"O mundo islâmico e a opinião pública mundial acompanharam, com pesar e emoção, a cerimônia fúnebre do Líder Mártir da Revolução Islâmica nas duas cidades sagradas de Najaf e Karbala."

Referindo-se aos preparativos para a realização da cerimônia, al-Awadi acrescentou que o Comitê Supremo, desde as primeiras horas após receber a missão, realizou reuniões intensivas com autoridades da República Islâmica do Irã, representantes dos governos locais, das administrações dos Santuários Sagrados do Imam Ali (A.S.), do Imam Hussein (A.S.) e de Al-Abbas (A.S.), do Comando de Operações Conjuntas, das instituições de segurança, dos órgãos de prestação de serviços e de outras entidades competentes, desenvolvendo um plano abrangente para a realização da cerimônia.

Al-Awadi afirmou que esse plano incluiu a formação de comitês especializados, a elaboração de diferentes cenários para a gestão das multidões, a organização das procissões de luto e dos participantes, a garantia da segurança dos trajetos, a prestação dos serviços necessários e a declaração de estado de prontidão máxima por parte de todos os órgãos executivos e de segurança. Procissões hussainitas e milhares de voluntários também participaram da execução desse plano.

O presidente do Comitê Supremo para a Organização da Cerimônia Fúnebre do Líder Mártir da Revolução no Iraque enfatizou que, apesar da presença de milhões de pessoas em Najaf e Karbala, os planos previamente estabelecidos foram executados com êxito, e a cerimônia transcorreu em completa ordem e tranquilidade, sem o registro de qualquer incidente de segurança ou ocorrência relevante. Segundo ele, esse êxito foi resultado da ampla coordenação entre as diversas instituições envolvidas, da cooperação da população e dos esforços das forças executivas e de segurança.

Ele também expressou sua gratidão a todas as instituições oficiais, aos santuários sagrados, às forças de segurança e militares — em especial às Forças de Mobilização Popular (Hashd al-Shaabi) —, às equipes médicas e de serviços, às procissões hussainitas, aos milhares de voluntários e ao povo iraquiano em geral por sua contribuição para a organização desta cerimônia.

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