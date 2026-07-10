Cerimônia Fúnebre Histórica do Líder Mártir Deixou o Ocidente em Profundo Choque / A Ummah Islâmica Está Desperta e Viva, Afirma Membro do Ansarullah

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA): Ali Al-Dailami, membro sênior do Ansarullah do Iêmen, ao referir-se à participação de milhões de pessoas na cerimônia de despedida do Líder Mártir da Ummah Islâmica, afirmou que essa grandiosa epopeia provocou um profundo choque no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Ele enfatizou ainda que essa cerimônia demonstra o estreito vínculo da Ummah Islâmica com sua liderança e evidencia seu compromisso com o caminho da resistência, da jihad e da firmeza.

Ele acrescentou que essa grandiosa epopeia mergulhou o Ocidente — especialmente os Estados Unidos, que chegaram ao desespero após verem fracassar os esforços e os enormes recursos financeiros investidos nos últimos anos para criar uma ruptura entre a liderança e o povo iraniano — em um profundo choque.

Essa autoridade iemenita enfatizou que o mundo inteiro, incluindo os inimigos da resistência, que eles próprios reconhecem esse fato, testemunha essa grandiosa epopeia protagonizada pelo povo iraniano, seguida pelo povo iraquiano e por todo o Eixo da Resistência. Segundo ele, essa epopeia transmite uma importante mensagem ao mundo: a de que a Ummah Islâmica e a Resistência estão despertas e vivas, orgulhosas de sua religião e de seus valores, e continuarão a trilhar esse caminho sem vacilar.

Ali Al-Dailami afirmou que os norte-americanos ficaram profundamente abalados ao presenciarem essas cenas. Segundo ele, em meio ao estado de histeria e desespero que tomou conta do governo dos Estados Unidos, o governo norte-americano solicitou ao Departamento do Tesouro o restabelecimento das sanções contra o Irã, cuja suspensão estava prevista por 60 dias, o que evidencia a profunda crise psicológica enfrentada pelos norte-americanos.

O membro do Ansarullah também fez referência à cobertura da mídia ocidental sobre a cerimônia de despedida do Imam Mártir da Ummah, afirmando que os veículos de comunicação do Ocidente trataram o evento em um discurso marcado pela fraqueza e pelo sentimento de derrota, pois jamais imaginaram que se veriam diante de uma situação como essa.

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