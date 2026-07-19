Grande manifestação é realizada em Tiro contra o acordo sobre o Líbano

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA): Centenas de moradores da cidade de Tiro, no sul do Líbano, realizaram uma manifestação para expressar sua oposição ao chamado "acordo da humilhação e da vergonha", também denominado "acordo-quadro". Os manifestantes ressaltaram que rejeitam qualquer acordo que, em sua avaliação, comprometa os direitos e os interesses do Líbano.

A manifestação contou com ampla participação de lideranças locais, ativistas sociais e diversos segmentos da população de Tiro. Os participantes, entoando palavras de ordem e portando cartazes, manifestaram sua oposição ao chamado "acordo-quadro", classificando-o como uma iniciativa destinada a impor concessões ao Líbano.

Os participantes da manifestação também reafirmaram seu compromisso com a Resistência e sua oposição ao que classificaram como "projetos de capitulação" contra o Líbano e os territórios libaneses ocupados. Além disso, defenderam a preservação dos direitos nacionais e rejeitaram qualquer acordo que, em sua avaliação, ameace os interesses e a soberania do Líbano.



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