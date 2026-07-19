Irã bloqueou quatro navios que tentavam cruzar o Mar de Ormuz

A IRGC advertiu proprietários de embarcações e governos do sul do Golfo Pérsico para que não confiem no respaldo norte-americano e respeitem os avisos emitidos pelas forças navais iranianas sobre a navegação na região.

Em comunicado separado, a Guarda Revolucionária afirmou que dois petroleiros sofreram explosões após entrarem em uma rota minada ao sul do Estreito de Ormuz. Segundo Teerã, as embarcações foram induzidas por agências de inteligência dos EUA a utilizar a passagem interditada.

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