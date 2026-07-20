A cura à sombra da súplica e da intercessão

O filho do falecido Mohaddith Qomi, um dos mais renomados pregadores de sua época, foi acometido por uma grave enfermidade nas cordas vocais, a ponto de ser proibido pelos médicos até mesmo de falar no dia a dia. Segundo seu próprio relato, após recorrer em súplica à presença do Imam Abu Abdillah Al-Hussain (A.S.) e ter um sonho no qual recebeu a orientação para recitar a elegia de Hazrat Ruqayyah (A.S.), recuperou de forma extraordinária a capacidade de falar. A recuperação foi tão completa que os próprios médicos manifestaram surpresa com o restabelecimento de sua voz.