Representação textual da mensagem do Líder da Revolução sobre a grandiosa epopeia da despedida do “Mártir do Irã” e a explicação das principais questõ

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA):

O Líder da Revolução Islâmica, Aiatolá Seyyed Mojtaba Khamenei, em uma mensagem de agradecimento ao povo iraniano, às autoridades religiosas (marājiʿ) e às elites do país, descreveu a grandiosa e sem precedentes despedida do “Mártir do Irã” como um novo marco da manifestação da missão profética (Baʿthat) e da firme identidade islâmico-iraniana.

A seguir, apresentamos a representação textual da mensagem do Aiatolá Seyyed Mojtaba Khamenei sobre essa grande epopeia e os principais assuntos nacionais.

Um novo marco da manifestação da missão profética e da firme identidade islâmico-iraniana

Compilação: Ahmad Arefkhani

(Especialista em mídias digitais e redes sociais)

27 de Tir de 1405

Palavras-chave

Um novo marco da manifestação da missão profética e da firme identidade islâmico-iraniana.

As repetidas violações do acordo por parte do "Grande Satã".

Entre os princípios mais importantes deste momento está a insistência na unidade e na coesão nacional.

A nação iraniana permanecerá vigilante e ativa.

O inimigo não deve perceber nenhum sinal de fraqueza por parte do Irã.

Agradecimento sincero a todos os cidadãos que protagonizaram uma epopeia histórica.

Um novo marco da manifestação da missão profética e da firme identidade islâmico-iraniana

Saudações, paz e gratidão a todos vocês, que, por meio de sua epopeia histórica e sem precedentes na despedida do “Mártir do Irã”, estabeleceram um novo marco na manifestação da missão profética e da sólida identidade islâmico-iraniana, demonstrando reconhecimento, fidelidade, discernimento e extraordinário amor ao líder da Ummah Islâmica e Líder Mártir da Revolução.

O ardor dos corações, as lágrimas derramadas e a firme determinação das dezenas de milhões de pessoas que ocuparam dezenas de quilômetros em Teerã, Qom, Mashhad e inúmeras outras cidades e vilarejos despertaram a admiração dos amigos da nação iraniana e dos povos livres do mundo, enquanto lançaram os inimigos arrogantes do Irã na perplexidade, na confusão, na ira e no medo.

As repetidas violações do acordo por parte do "Grande Satã"

Ao mesmo tempo em que essa epopeia acontecia, as repetidas violações do acordo firmado entre os presidentes do Irã e dos Estados Unidos pelo "Grande Satã" demonstraram mais uma vez a todos o quanto a assinatura do presidente norte-americano é desprovida de valor e credibilidade, e que a arrogância, o hegemonismo e a brutalidade constituem elementos inseparáveis da política e da conduta dos Estados Unidos.

Hoje, o "Grande Satã" voltou a revelar sua verdadeira face, sem qualquer máscara, para que essa amarga experiência de crimes e quebra de compromissos se tornasse mais uma prova irrefutável da falsidade, da irracionalidade, da falta de confiabilidade e da perversidade dos Estados Unidos.

Agora que o inimigo norte-americano insiste em alimentar a guerra e assumir custos ainda maiores, bem como um descrédito internacional mais profundo, deve saber que a querida nação iraniana e a Frente da Resistência possuem lições inesquecíveis para lhe impor, das quais a bravura dos combatentes do Islã e a coragem do povo da região sul do Irã já ofereceram exemplos nestes últimos dias.

Um dos princípios mais importantes neste momento é preservar a unidade e a união sagrada

É necessário dizer ao povo fiel e honrado do Irã que um dos princípios mais fundamentais deste período consiste em preservar a unidade de palavra e a união sagrada entre o povo e as autoridades, em todos os níveis e em todas as áreas, para concretizar os elevados ideais da Revolução Islâmica e garantir a dignidade e a independência do querido Irã, especialmente diante do inimigo criminoso e astuto dos Estados Unidos.

Como já foi repetidamente enfatizado anteriormente, proteger a unidade nacional e evitar divisões, disputas, conflitos políticos e a exacerbação das diferenças sociais constitui um dever de todos.

Naturalmente, a responsabilidade das autoridades e daqueles sinceramente dedicados à Revolução, ao Imam e ao Líder Mártir é ainda mais importante e sensível para preservar a coesão e a unidade do país.

A querida nação permanecerá vigilante e presente

Assim, mantendo sua confiança nas autoridades comprometidas dos três poderes do Estado, cujo esforço pelo bem-estar e pela prosperidade do povo é evidente, a nação continuará vigilante, consciente e atuante para proteger os interesses da República Islâmica do Irã.

O inimigo não deve receber de nós qualquer sinal de fraqueza.

É possível que algumas pessoas, movidas por sinceridade e boas intenções, tenham críticas ao desempenho de determinados responsáveis. Na visão do Líder, essa preocupação representa um patrimônio valioso para o sistema e, por si só, é algo positivo. Contudo, especialmente aqueles considerados referências de discernimento devem cuidar para que tais críticas não resultem, em primeiro lugar, em injustiça contra pessoas inocentes — o que privaria a sociedade das bênçãos divinas — e, em segundo lugar, não comprometam a unidade e a coesão social. Observadas essas condições, as críticas contribuirão para o progresso e o aperfeiçoamento dos assuntos públicos.

O inimigo jamais deve perceber qualquer sinal de fraqueza; sempre que essas cautelas forem plenamente observadas, ele será inevitavelmente conduzido à derrota.

Agradecimento a todos os que criaram essa epopeia histórica