Aiatolá Khamenei Elogia a Epopeia Histórica da Nação Iraniana

O Líder da Revolução Islâmica, Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei, saudou a nação iraniana por sua epopeia histórica e incomparável, manifestada em seu levante sem precedentes para se despedir do Líder mártir do Irã.

Líder da Revolução Islâmica, Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei

"Vocês estabeleceram um novo referencial na manifestação da bi'tha e da vontade resoluta de nossa identidade islâmico-iraniana. Vocês demonstraram isso por meio de sua magnífica gratidão, lealdade, discernimento e extraordinária devoção ao Líder da Ummah Islâmica e Líder mártir da Revolução Islâmica", disse o Aiatolá Seyed Mojtaba Khamenei em mensagem divulgada em 17 de julho de 2026, referente à grande epopeia da despedida ao Imam Mártir Khamenei, bem como a uma explanação sobre questões fundamentais do país.

O texto integral da mensagem é o seguinte:

Em Nome de Deus, o Compassivo, o Misericordioso

À magnânima e extraordinária nação do Irã!

Saudações, cumprimentos e agradecimentos a vocês. Por meio de sua epopeia histórica e incomparável, manifestada em seu levante sem precedentes para se despedir do Líder mártir do Irã, vocês estabeleceram um novo referencial na manifestação da bi'tha e da vontade resoluta de nossa identidade islâmico-iraniana. Vocês demonstraram isso por meio de sua magnífica gratidão, lealdade, discernimento e extraordinária devoção ao Líder da Ummah Islâmica e Líder mártir da Revolução Islâmica.

O calor de seus corações ardentes, seus olhos marejados e a determinação inabalável das dezenas de milhões de pessoas que se estenderam por dezenas de quilômetros em Teerã, Qom, Mashhad e outras cidades e vilarejos, encheram de admiração os amigos da nação iraniana e os povos livres do mundo, ao mesmo tempo em que lançaram os arrogantes inimigos do Irã em espanto, perplexidade, fúria e temor.

Coincidindo com essa epopeia histórica, as repetidas violações do acordo por parte do Grande Satã [os EUA] em relação ao memorando de entendimento (MoU) assinado pelos presidentes do Irã e dos Estados Unidos expuseram, mais uma vez, uma verdade fundamental: a assinatura do presidente dos EUA é totalmente sem valor e desprovida de credibilidade. Isso reafirma ainda mais que a coerção, o totalitarismo e a brutalidade são componentes inseparáveis do credo e da doutrina americana.

Hoje, o Grande Satã revelou mais uma vez sua verdadeira face, desmascarada, de modo que este sombrio episódio de criminalidade e promessas quebradas serve como mais um testemunho inquestionável da falsidade, irracionalidade, falta de confiabilidade e natureza maliciosa dos EUA.

Agora que o inimigo americano busca escalar o conflito, incorrendo assim em custos ainda mais pesados e em maior humilhação, ele deve saber que a nobre nação do Irã e a Frente de Resistência têm lições inesquecíveis reservadas para ele. O valor dos combatentes islâmicos e a honra do povo corajoso nas regiões do sul nos últimos dias são exemplos dessa realidade.

É necessário dizer a vocês, o povo leal e orgulhoso do Irã, que um dos imperativos mais fundamentais neste momento é manter firmemente a frente unida e a unidade sagrada em todos os níveis da sociedade, entre as autoridades e em todas as esferas, a fim de realizar os elevados ideais da Revolução Islâmica e proteger a dignidade e a independência de nosso amado Irã, particularmente diante do inimigo americano criminoso e astuto.

Como já foi repetida e enfaticamente ressaltado no passado, salvaguardar essa unidade e evitar a divisão, a discórdia, as disputas políticas e o aumento das diferenças sociais é dever de todos. Para isso, o papel das autoridades e das pessoas que se importam e se preocupam com a Revolução, com o Imam [Khomeini] e com o Líder mártir é de maior importância e sensibilidade para garantir a coesão e a solidariedade da nação.

Nesse sentido, nossa nobre nação, ao mesmo tempo em que mantém sua confiança nas autoridades dedicadas dos três poderes do governo — cujos esforços pelo bem-estar e prosperidade do povo são claramente evidentes —, permanecerá vigilante e ativamente engajada no cenário para garantir a segurança dos interesses do Irã islâmico.

É perfeitamente possível que certas pessoas, com absoluta sinceridade e boa-fé genuína, possam ter algumas críticas em relação ao desempenho de determinadas autoridades. Em minha opinião, embora essa dedicação e preocupação com o sistema seja um recurso valioso — assim como as próprias pessoas — e seja algo intrinsecamente desejável, essas pessoas queridas, algumas das quais possuem notável discernimento, devem agir com cautela. Devem garantir que essa abordagem não cause, em primeiro lugar, injustiça em relação aos inocentes, pois tal injustiça em si se torna uma fonte que priva alguém das bênçãos e da graça (de Deus). Em segundo lugar, devem ter cuidado para que isso não fragmente nossa unidade e coesão social. Se esses pontos forem levados em consideração, a crítica, em vez disso, aumentará a prosperidade e ajudará os assuntos a avançarem.

O inimigo não deve detectar nenhum sinal de fraqueza da nossa parte, incluindo essa vulnerabilidade em particular. Sempre que formos completamente cuidadosos quanto a esse ponto, o inimigo será inevitavelmente forçado a recuar.

Mais uma vez, gostaria de estender minha sincera gratidão a cada um de nosso querido povo, que é, ele mesmo, o principal enlutado pelo pai mártir da Ummah. Apesar das dificuldades, de certas limitações e adversidades, vocês forjaram uma epopeia histórica com a monumental cerimônia de despedida ao Líder mártir do Irã.

Também gostaria de agradecer aos estimados marja' al-taqlid (Autoridades Religiosas); a nossos estudiosos; intelectuais; elites; pessoas atuantes nas áreas de cultura, sociedade e política; bem como aos esforços dedicados de nossas instituições civis e militares. Além disso, estendo meus sinceros agradecimentos às autoridades e representantes da vitoriosa Frente de Resistência e a nossos gloriosos movimentos islâmicos por sua solidariedade e presença.

É meu sincero desejo que todos aqueles que participaram, demonstraram sua solidariedade e compartilharam seu apoio sincero, de qualquer forma, durante esta epopeia histórica, sejam abençoados pela graça e pelas orações especiais de nosso Senhor (Imam Mahdi) — que Deus apresse seu nobre reaparecimento.

Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

26 de Tir de 1405

[17 de julho de 2026]

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