Passagens de Fronteira Estão Prontas para a Peregrinação da Arbaeen: Autoridade Iraniana

Ali Akbar Pourjamshidian, chefe do Quartel-General Central da Arbaeen, disse no domingo que as passagens de fronteira de Shalamcheh, Chazzabeh, Mehran, Khosravi, Bashmaq e Tamarchin, no oeste do Irã, estão prontas para receber os peregrinos com destino ao Iraque para a procissão da Arbaeen.

Ele afirmou que não existem grandes obstáculos à viagem dos peregrinos.

"Nosso conselho é que as pessoas escolham a fronteira mais próxima para deixar o país, de acordo com sua localização, a fim de reduzir o tempo de espera."

Pourjamshidian fez essas declarações durante o 6º Congresso Internacional de Saúde na Arbaeen, realizado em Teerã.

Ele observou que, até o momento, mais de um milhão de iranianos já se registraram para participar da procissão da Arbaeen deste ano.

"Nossa previsão é que o número de peregrinos iranianos da Arbaeen será maior do que no ano passado", declarou.

A Arbaeen é um evento religioso observado pelos muçulmanos xiitas no quadragésimo dia após o Dia da Ashura, comemorando o martírio do Imam Hussein (AS), neto do Profeta Muhammad (PBUH) e terceiro imame xiita.

É uma das maiores peregrinações anuais do mundo, com milhões de muçulmanos xiitas, além de muitos sunitas e seguidores de outras religiões, caminhando até Karbala partindo de diversas cidades do Iraque e países vizinhos. Este ano, o dia da Arbaeen cairá em 4 de agosto.

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