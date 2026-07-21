Hezbollah parabeniza novo líder do Hamas e reafirma apoio à resistência palestina

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, enviou mensagem de felicitações ao novo chefe do Bureau Político do Hamas, Khalil al-Hayya, reafirmando o apoio inabalável do grupo libanês à causa palestina e à Faixa de Gaza.

Qassem classificou a eleição de al-Hayya como um ato de determinação diante das pressões israelenses e americanas e destacou que a nova liderança dá continuidade ao legado de mártires do movimento, como Ahmed Yassin, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar. O líder do Hezbollah declarou que seu grupo continuará ao lado do Hamas na luta pela reconquista da terra e dos direitos palestinos.

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