Irã atinge infraestrutura da Amazon no Bahrein

ABNA24 – O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) atingiu e destruiu, na terça-feira, a infraestrutura central de dados da empresa norte-americana Amazon, no Bahrein, com mísseis de cruzeiro, em retaliação ao ataque dos Estados Unidos contra a usina nuclear de Darkhovin, ainda em construção.

O Departamento de Relações Públicas do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) informou que a Força Aeroespacial da corporação realizou o ataque no âmbito da 24ª onda da Operação "Nasr 2", em resposta à agressão e à violação cometidas pelo Exército norte-americano que assassina crianças contra a usina nuclear de Darkhovin, ainda em construção, e outras instalações civis.

O comunicado acrescentou que mais detalhes sobre a operação serão divulgados oportunamente.

O ataque ocorreu após um ataque com mísseis dos Estados Unidos, no domingo, contra a usina nuclear de Darkhovin, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), cuja condenação pelo Conselho de Segurança da ONU foi exigida pelo representante permanente do Irã junto às Nações Unidas.

O ataque à infraestrutura central de dados da empresa norte-americana Amazon representa uma nova ampliação do alcance das operações retaliatórias do Irã.

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