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Prefeito de Nova York avalia possibilidade de prender Netanyahu

22 julho 2026 - 01:57
News ID: 1843305
Prefeito de Nova York avalia possibilidade de prender Netanyahu

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, informou que sua equipe jurídica estuda se o município tem autoridade para prender o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, caso ele participe da Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Mamdani afirmou que a prefeitura fará “tudo o que a lei permitir”, mas destacou que ainda não há definição sobre a competência legal para determinar que a polícia da cidade execute um eventual mandado contra um chefe de governo estrangeiro.

Durante a campanha eleitoral, o prefeito defendeu a prisão de Netanyahu com base no mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmando que o líder israelense deveria responder perante a corte em Haia pelas acusações relacionadas à guerra em Gaza.

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