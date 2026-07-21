Prefeito de Nova York avalia possibilidade de prender Netanyahu

Mamdani afirmou que a prefeitura fará “tudo o que a lei permitir”, mas destacou que ainda não há definição sobre a competência legal para determinar que a polícia da cidade execute um eventual mandado contra um chefe de governo estrangeiro.
Durante a campanha eleitoral, o prefeito defendeu a prisão de Netanyahu com base no mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmando que o líder israelense deveria responder perante a corte em Haia pelas acusações relacionadas à guerra em Gaza.
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