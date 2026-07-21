Continuação dos ataques do Exército do regime sionista à Faixa de Gaza; vários mártires e feridos

Agência Internacional AhlulBayt (ABNA): Fontes palestinas informaram que, em consequência dos ataques de artilharia e aéreos do Exército do regime sionista contra o bairro de Al-Zaytoun, no sul da Cidade de Gaza, vários palestinos foram martirizados e vários outros ficaram feridos.

Além disso, um ataque contra uma residência no oeste da Cidade de Gaza e o bombardeio de um apartamento no bairro de Al-Nasr deixaram outros civis entre mártires e feridos.

No norte da Faixa de Gaza, um cidadão palestino foi martirizado por disparos das forças do regime sionista na região de Al-Furusiya, enquanto outro jovem faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos em ataques anteriores.

O Ministério da Saúde de Gaza anunciou que, desde o colapso do cessar-fogo, o número de vítimas chegou a 1.147 mártires e 3.703 feridos.

O ministério informou ainda que, desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, o número total de mártires na Faixa de Gaza subiu para 73.269, enquanto o de feridos alcançou 173.811.

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