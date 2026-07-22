Bloqueio priva 20 milhões de iemenitas de assistência à saúde e ameaça a vida de 400 mil crianças

ABNA24 – O Ministério da Saúde do governo de Sanaa afirmou que o bloqueio contínuo e o fechamento do Aeroporto Internacional de Sanaa por mais de 11 anos agravaram a situação humanitária e do setor da saúde, impedindo milhares de pacientes de viajar ao exterior para receber tratamento médico, enquanto os prejuízos provocados pelos ataques diretos ao setor da saúde já ultrapassam US$ 7 bilhões.

Segundo o ministério, cerca de 17 milhões de pessoas sofrem com a fome aguda, enquanto mais de 3,6 milhões de crianças com menos de cinco anos padecem de desnutrição aguda, incluindo 630 mil crianças afetadas por desnutrição aguda grave. Além disso, 400 mil crianças correm risco de morrer de fome, enquanto mais de 20 milhões de iemenitas estão privados de acesso aos serviços básicos de saúde.

O ministério informou que, entre 2024 e a 45ª semana de 2025, foram registrados 12.988.378 casos de doenças transmissíveis, incluindo 1.776 mortes, e advertiu para as consequências da escassez de medicamentos para pacientes com câncer, insuficiência renal e diabetes.

O ministério apelou à comunidade internacional para que suspenda o bloqueio e garanta a entrada de ajuda humanitária e medicamentos, classificando essa medida como uma responsabilidade jurídica e humanitária. Também manifestou apoio ao anúncio das Forças Armadas sobre a proibição da navegação em direção à Arábia Saudita, no âmbito da equação "cerco em resposta ao cerco".

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