A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (que a paz esteja com eles): No pensamento corânico, a missão profética transcende a orientação moral e individual; ela visa a instauração de um "sistema monoteísta" e de uma "sociedade justa". A formação individual do ser humano é um prelúdio para a construção dessa imensa fábrica social, na qual, por meio de três pilares — o Livro (ideologia), a Balança (governança justa) e o Ferro (poder defensivo) —, o terreno para a "equidade" é preparado, e os seres humanos são libertos dos grilhões da ignorância, do despotismo e da superstição. A consequência é que, sem a edificação de um sistema monoteísta, a produção em massa de seres humanos elevados torna-se inviável.

A Missão dos Profetas

No entendimento comum, a missão dos profetas costuma ser reduzida à exortação, à orientação individual ou à enunciação de preceitos morais. Contudo, o Alcorão Sagrado apresenta uma visão muito mais ampla e estruturante da profecia; uma visão na qual o profeta não é um mero orador moral, mas sim o "gestor da imensa fábrica de forjar humanos". O Líder Mártir, o Ayatollah Khamenei — que Deus o tenha em Sua misericórdia —, ao explicar os "objetivos da profecia", utiliza a metáfora da "fábrica de forjar humanos", considerando-a fruto da visão abrangente do Alcorão acerca da sociedade e da política.

Fundamentos Teóricos: Da Formação Individual à Fábrica Social

A Fase de Preparação: A Lapidação em Meca

Segundo a análise do Líder Mártir, a profecia tem duas fases distintas: a primeira é a "lapidação e formação das elites" de modo individual; a segunda é a "constituição da fábrica social". A esse respeito, ele afirma:

"No ambiente jahili de Meca, quando o Profeta (que a paz e as bênçãos estejam sobre ele) quer forjar um ser humano, é obrigado a fazê-lo um a um... Um Abuzar, um Abdullah ibn Mas'ud... Mas, quando chega o momento de Medina, Deus Altíssimo assim se expressa: 'Quando chegar o socorro de Allah e a vitória...'" (1)

O Versículo do Socorro (Nassr): O Símbolo do Início da Produção em Massa

A Surata do Socorro anuncia o fim da era da formação individual e o início da entrada em massa das pessoas na religião de Deus.

"Quando chegar o socorro de Allah e a vitória, e vires as pessoas entrando em massa na religião de Allah..." (2)

Este versículo demonstra claramente que o objetivo final da profecia é a criação de um grande movimento social e coletivo; algo que não é senão a inauguração da "fábrica de forjar humanos" na escala de um sistema monoteísta.

As Ferramentas da Fábrica de Forjar Humanos

A Surata Hadid é apresentada como o mapa de engenharia dessa fábrica. Nela, Deus enumera três pilares fundamentais:

"Certamente enviamos Nossos mensageiros com as provas evidentes, e fizemos descer com eles o Livro e a Balança, para que os homens se estabeleçam na equidade; e fizemos descer o Ferro, no qual há grande força e benefícios para os homens..." (3)

O Livro (A Ideologia Construtora)

O Líder Mártir equipara o "Livro" à "ideologia" nas escolas de pensamento modernas, ou seja, um conjunto de conhecimentos e normas que traçam a diretriz intelectual e prática da sociedade. Sem o Livro, a fábrica carece do plano de produção.

A Balança (A Soberania Justa e o Julgamento Divino)

A Balança, na interpretação tradicional, é traduzida como o "Imam" e o "sistema judicial justo". O Líder Mártir, com base no hadith, considera que a Balança visa o equilíbrio social: "O Imam é aquele que, na sociedade, deve separar o verdadeiro do falso... É ele quem deve estabelecer o equilíbrio e a harmonia social."

O Ferro (O Poder Coercitivo e a Defesa dos Valores)

Um ponto digno de nota é a menção ao "Ferro" ao lado do Livro e da Balança. O Líder Mártir, ao interpretar essa parte, comenta:

"Suponham que estabeleçam um sistema justo; mas os demônios, os lobos e os ladrões permitirão que esse sistema justo permaneça? Por isso, também fizemos descer o Ferro... O Comandante dos Crentes, Ali (que a paz esteja sobre ele), disse, acerca deste versículo: 'Armas; espada, lança, equipamento bélico.'"

Esse versículo descarta qualquer idealização meramente moral da profecia e afirma a necessidade do "poder dissuasório" ao lado da ideologia e do império da lei.

O Objetivo Último: O Estabelecimento da Equidade

Todas as três ferramentas são empregadas em prol de um fim último: "para que os homens se estabeleçam na equidade". Equidade, aqui, significa "viver em um ambiente justo e em um sistema social baseado na justiça". O Líder Mártir enfatiza: "O Profeta veio precisamente para isso... veio para tornar o mundo justo, veio para criar uma sociedade e um sistema justos."

O Produto da Fábrica: As Características do Ser Humano Elevado

Após a instauração do sistema monoteísta e da fábrica social, quais são as características do produto final? Deus, na Surata Al-A'raf, menciona seis atributos da atuação do Profeta em tal sociedade:

"Aqueles que seguem o Mensageiro, o Profeta iletrado... que lhes ordena o bem e os proíbe do mal, lhes torna lícitas as coisas boas e lhes proíbe as impuras, e lhes alivia os fardos e os grilhões que sobre eles estavam..." (4)

Transformação Normativa (O Bem e o Mal)

A fábrica de forjar humanos revigora os valores inatos do bem e elimina as práticas reprováveis correntes na sociedade jahili.

Transformação Econômica e Sanitária (As Coisas Boas e as Impuras)

Os recursos puros e benéficos são colocados ao alcance de todos, enquanto as fontes nocivas e tóxicas são bloqueadas.

Transformação Estrutural (Os Fardos e os Grilhões)

Os pesados fardos das tradições errôneas, da ditadura, da exploração e das cadeias de servidão intelectual e política são retirados dos ombros dos seres humanos. O Líder Mártir, ao interpretar essa parte, declara: "O Profeta vem para desfazer tudo isso. O que é isso senão a formação de um sistema humano e monoteísta?"

Portanto, a profecia no Alcorão é um "grande projeto social" destinado a inaugurar a "fábrica de forjar humanos" sob a forma de um sistema monoteísta. Essa fábrica assenta-se em três pilares:

A ideologia (o Livro) para definir o plano de produção; A governança justa (a Balança) para gerir a linha de produção e estabelecer o equilíbrio; O poder defensivo (o Ferro) para proteger a fábrica contra os agentes da destruição.

O produto dessa fábrica é o ser humano liberto das cadeias da ignorância, da superstição, do despotismo e da exploração, que, em um ambiente repleto de equidade e justiça, alcança a purificação e a excelsitude. Assim, qualquer esforço de "formação humana" que desconsidere a "edificação do sistema" será incompleto e ineficaz, pois, como diz o Líder Mártir: "Os profetas afirmam que não se pode forjar, um a um; é preciso construir a fábrica... é necessária a sociedade, é necessário um sistema."

Notas: