A Fusão entre a Firmeza da Luta e a Suavidade Paterna; Releitura da Série Viva do Ayatollah Khamenei

A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (que a paz esteja sobre eles) — ABNA: A personalidade dos grandes líderes e forjadores de história está sempre enraizada no ambiente formativo, na autenticidade familiar e nas experiências da infância e juventude. Os textos e memórias narrados pelo Ayatollah Khamenei pintam um quadro repleto de espiritualidade, contentamento, aprendizado rigoroso e laços afetivos profundos — alicerces sobre os quais se ergue o pensamento e a prática do Líder Supremo da República Islâmica do Irã.

1. Autenticidade Familiar e a Continuidade Histórica da Luta e da Jornada

A análise de sua árvore genealógica, confirmada por um grande sábio como o Allamah Tabatabai, revela as raízes profundas desta linhagem na história do Islã e do Irã. Sua linhagem remonta, através de intermediários, ao Imam Zayn al-Abidin (que a paz esteja sobre ele). Um ponto notável na trajetória dessa família é a questão da "jornada e da luta". Seus antepassados (como o Sultão Seyyed Ahmad), por causa da opressão dos governantes abássidas e por seu ativismo em prol da justiça, refugiaram-se nas regiões centrais do Irã e foram martirizados. Essa genealogia demonstra que o espírito de resistência à tirania, a ligação com as massas populares e a jornada em defesa da fé são uma herança histórica incrustada no corpo dessa família — que mais tarde se estendeu de Tafresh para a região do Azerbaijão (Khameneh e Tabriz) e, em seguida, para Mashhad. O apreço do Líder por compreender essas raízes identitárias foi tamanho que ele realizou viagens a Tabriz e Khameneh para encontrar a casa do avô e rever parentes e sua própria história.

2. A Vida Econômica: A Materialização do Contentamento, da Simplicidade e do Desapego ao Mundo

Um dos conceitos mais marcantes nas memórias do Líder é a condição econômica da família e o espírito que a regia. Viver numa casa pequena, usar o quarto frio e úmido do subsolo para estudar com os mínimos recursos (um tapete simples e um cobertor), e refugiar-se à sombra do muro nas tardes quentes de verão — tudo isso revela uma pobreza revestida de dignidade. O coração daquela casa simples era o "quarto grande", pertencente ao pai; um cômodo com três nichos repletos de livros, que servia tanto para o estudo quanto para receber os numerosos hóspedes da família, com os recursos mais básicos e uma chaleira sempre a ferver sobre um fogareiro. A característica surpreendente dessa família, nas palavras do Líder, era o "desinteresse pelo acúmulo de adornos mundanos" por parte do pai e da mãe — a ponto de a casa paterna em Mashhad, após quarenta anos, não ter sofrido qualquer mudança em sua aparência ou recursos. Esse exemplo prático do pai tornou-se, mais tarde, o modelo fundamental da própria vida do Ayatollah Khamenei, antes e depois da Revolução; um líder que vê a simplicidade não como um slogan, mas como um exercício herdado e interiorizado.

3. A Vida Acadêmica, a Disciplina Individual e a Resiliência

O pai do Líder, o falecido Ayatollah Seyyed Javad Khamenei, era uma personalidade metódica, perpetuamente entregue ao estudo e imerso em seu próprio ambiente acadêmico. A rotina do pai em casa é descrita como a de "um estudioso em sua cela de estudo"; sempre com um livro em mãos. O grande direito paterno que ele tem sobre o Ayatollah Khamenei é o de ter-lhe ensinado as disciplinas religiosas, apesar da diferença de idade de 45 anos. Suportar o estudo no quarto frio do inverno (por vezes, refugiando-se sob o manto para se aquecer) e o ensino rigoroso demonstram um espírito de esforço acadêmico desde a adolescência, que edificou os alicerces de sua erudição e domínio científico atuais. Esse espírito diligente manifestou-se mais tarde no despertar antes do amanhecer, no início da jornada de trabalho às 5 da manhã e na crença de que "aposentadoria" é um conceito sem sentido quando se está no caminho do dever. Ao lado desse trabalho incessante, o Líder sempre dedicou atenção especial aos esportes — especialmente o montanhismo —, recomendando-os a todos os segmentos da sociedade para a manutenção da saúde física e mental.

4. A Entrelaçamento entre Espiritualidade, Literatura e Interações Sociais (O Papel dos Avós e da Mãe)

A personalidade do Ayatollah Khamenei é uma fusão do ascetismo e da erudição paternos com o gosto, a suavidade e a sociabilidade dos avós e da mãe:

Sociabilidade e Política: O avô paterno (Agha Seyyed Hossein), imã da mesquita da Grande Mesquita de Tabriz, era um sábio extremamente social, generoso e refúgio do povo (mesmo circulando pela cidade com uma montaria simples) durante o conturbado período da Revolução Constitucional. Essa característica manifesta-se diretamente na conduta social do Líder da Revolução.

Misticismo, Súplica e Literatura: O avô materno (Agha Seyyed Hashem Mir Damadi) era um sábio asceta e de fala doce. Sua ligação com os místicos de Najaf e seus escritos místicos nas margens dos ghazals de Hafez exerceram uma influência profunda sobre o paladar cultural do Ayatollah Khamenei — a ponto de ele, desde a infância, ter-se familiarizado com o Divã de Hafez e, mais tarde, ter desenvolvido um vínculo profundo com o Livro dos Reis de Ferdowsi (extraindo dele sabedoria corânica).

Familiaridade com as Espiritualidades: A imagem da longa súplica do Dia de Arafat sob o sol do pátio, ao lado da mãe, e a memorização da Ziyarat Aminullah e da Ziyarat Jami'ah Kabirah na infância, através do acompanhamento noturno do pai no Santuário do Imam Reza (que a paz esteja sobre ele), mostram a internalização dos conceitos espirituais mais profundos desde os primeiros anos.

Influência Cultural: O amor e o respeito pela avó materna (Bibi Yazdi) criaram em sua família uma visão positiva e cultural em relação à região de Yazd e seu povo — o que revela a suavidade de espírito e a gratidão familiar do Líder.

5. A Conduta Familiar e a Educação dos Filhos: Desde Trançar o Cabelo da Filha até o Conselho à Conciliação

No entremear dessas narrativas, revela-se uma dimensão muito sutil e pouco vista do lugar do "pai" em sua conduta. A história de pentear e trançar os cabelos da filha pequena com uma mão ferida, para levá-la a encontrar o Imam Khomeini (que Deus tenha misericórdia dele), é o ápice da ternura paterna e da importância dada aos desejos da criança. O impacto dessa profunda educação religiosa nos filhos também era visível; durante o período em que o Líder estava preso nas cadeias da Pahlavi, seu filho pequeno (Agha Mojtaba), com a mesma linguagem infantil, recorria ao Imam Reza (que a paz esteja sobre ele) pela libertação do pai. No âmbito da constituição familiar, a conduta do Líder é marcada pela aversão à afetação; inspirando-se no Imam Khomeini, ele resume o conselho mais prático aos jovens casais em uma única frase: "Vão e façam as pazes um com o outro" — o que demonstra sua visão realista da instituição familiar.

6. A Conduta Política e Social: Confiança nos Jovens e Submissão ao Dever

Na esfera macro, a profunda confiança nas capacidades humanas é uma dimensão importante de sua atuação — como se viu na epopeia da libertação de Khorramshahr, onde ele atribuiu a vitória não aos equipamentos militares, mas à "vontade, inteligência e força jovem" dos combatentes. Uma das partes mais significativas dessas narrativas é o sentimento interno do Líder em relação ao cargo de "Liderança". Há um relato comovente da noite anterior à sua eleição como Líder; quando, em súplica a Deus, implorou que, se aquele cargo trouxesse o menor prejuízo à sua religião e à sua outra vida, que Ele impedisse sua concretização. Ele se via como um simples estudioso e recusava-se a aceitar o poder; mas, quando o fardo daquele dever religioso e nacional foi colocado sobre seus ombros, inspirado pelo versículo corânico "Khudhā bi-quwwah" (Toma-o com força), ele entrou na arena com toda a sua determinação e firmeza.

A análise das narrativas pessoais do Ayatollah Khamenei prova que sua personalidade atual não é produto de um acaso histórico; é o fruto de uma árvore cujas raízes mergulham na história das lutas xiitas e foram regadas com a água do ascetismo, do contentamento, do esforço incansável, da familiaridade com as súplicas, do gosto literário e do amor ao povo. Seu estilo de vida é a fusão entre "firmeza, ordem e rigor nos princípios" (herança paterna) e "suavidade, literatura e relação calorosa com a sociedade" (herança materna e ancestral) — características que o tornam, na posição de Líder, uma personalidade abrangente, amante da cultura e, ao mesmo tempo, decisiva e inabalável (1).

Nota:

(1) Ver: Khamenei, Seyyed Ali. (2023). A Narrativa do Líder: Memórias do Ayatollah Supremo Seyyed Ali Khamenei sobre a Vida de Seu Amado Pai. Teerã: Publicações da Revolução Islâmica; bem como o Arquivo de Preservação e Divulgação das Obras do Ayatollah Khamenei.